Rivian greift Tesla an und kommt bald nach Europa

Rivian könnte einigen von euch ein Begriff sein, die US-Marke hat sich in den USA bereits einen Ruf gemacht, der durchaus positiv ist. Die Pick-ups gibt es bisher aber noch nicht bei uns. Rivian bietet zwei Modelle an, den R1T und den R1S.

Am 7. März wird man den Rivian R2 zeigen, mit dem man in eine preislich ganz neue Kategorie einsteigt und im Gespräch mit Forbes hat man verraten, dass wir wohl bei unter 50.000 Dollar landen werden, denn das ist in dieser Klasse sehr beliebt.

Tesla hat mit dem Model Y gezeigt, dass man mit einem Elektroauto in dieser Größe und Preisklasse das weltweit meistverkaufte Auto (2023) anbieten kann. Und es klingt so, als ob der neue Rivian R2 hier ansetzt. Außerdem kommt er wohl zu uns.

Ich habe die News rund um den R2 in den letzten Tagen auch beobachtet und wollte eben mal schauen, wie denn so die ersten Hinweise bei Rivian selbst sind. Und dabei bin ich auch auf die deutsche Webseite für den Rivian R2 gestoßen.

Die URL steht, alles ist übersetzt und es gibt auch eine Antwort auf die Frage, wann wir Preise und ein Datum für Europa bekommen. Noch nicht, im März geht es erst in den USA los, man soll sich für News mit seiner Mail eintragen. Das klingt für mich so, als ob da (vielleicht sogar noch in diesem Jahr) ein Launch bei uns ansteht.

Mit dem R1T und R1S muss man es hier vermutlich auch nicht versuchen, da sind wir in Europa nicht die beste Zielgruppe. Ein kompakter Rivian R2, der vielleicht noch ein bisschen mehr nach SUV und weniger nach Pick-up aussieht, könnte aber funktionieren. Mal schauen, ob Rivian schon erste Details auf dem Event nennt.

Volkswagen plant neues Elektroauto: VW-Fans dürften sich freuen Der VW Scirocco dürfte einigen ein Begriff sein, das Sportcoupé hatte durchaus seine Fans und ich kenne die ein oder andere Person, die 2017 dem Ende doch ein bisschen hinterhertrauerte. […]21. Februar 2024 JETZT LESEN →

-->