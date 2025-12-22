Mobilität

Robotaxis streiken in San Francisco – Hunderte fahrerlose Autos funktionierten durch Stromausfall nicht mehr

Foto von Hoseung Han / Unsplash

Waymo hat seinen Robotaxi-Dienst in San Francisco während eines großflächigen Stromausfalls am Wochenende vorübergehend eingestellt.

Hunderte fahrerlose Fahrzeuge des Unternehmens Waymo verkehren normalerweise mit Kameras und Sensoren ausgestattet durch San Francisco. Während des Blackouts zeigte sich jedoch, dass die Technologie nicht zuverlässig funktionierte.

Waymo pausierte seinen Betrieb bis Sonntagmittag. Das Büro des Bürgermeisters habe laut New York Times das Unternehmen um die Einstellung des Dienstes gebeten, um das Verkehrschaos zu reduzieren. Nach Medienberichten seien mehrere Robotaxis von Pannendiensten abgeschleppt worden.

Als Grund für die Ausfälle werden laut Presseberichten ausgefallene Ampeln diskutiert. Experten betonen jedoch, dass Robotaxis nicht zwingend auf Verkehrsampeln angewiesen sein müssen.

Das Unternehmen Waymo erklärte in einem Statement: „Das Ausmaß der Störung führte dazu, dass Fahrzeuge länger als gewöhnlich stehen blieben, um den Zustand der betroffenen Kreuzungen zu überprüfen. Das hat zu den Verkehrsbehinderungen beigetragen.

Ich denke, dieser Vorfall zeigt ein grundsätzliches Problem der modernen Infrastruktur. Hochmoderne Technologien wie fahrerlose Robotaxis sind stärker von stabiler Energieversorgung und zuverlässigen Verkehrssystemen abhängig, als oft angenommen wird. Die Krise zeigt, dass es bei solchen Systemen besonders wichtig ist, Redundanzen und Ausfallpläne zu haben. Das gilt besonders, bevor autonome Fahrzeuge in größerem Umfang zum Standard des urbanen Verkehrs werden.

