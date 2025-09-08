Samsung Galaxy S26 Ultra: Neue Quad-Kamera macht die Runde

Der Sommer neigt sich dem Ende und das bedeutet bei Samsung, dass wir uns schon über die Modelle für das kommende Jahr unterhalten. Vor ein paar Tagen haben wir die ersten Mockups gesehen (die wohl echt waren, dazu bald mehr) und heute liefert uns Roland Quandt die Details zur neuen Kamera im Flaggschiff.

Wir bekommen demnach 200 Megapixel bei der Hauptkamera und auch wenn das auf den ersten Blick wie die Kamera der letzten Jahre klingt, so was schon von anderen Quellen zu hören, dass der Sensor etwas größer und somit besser wird.

Bei der Ultraweitwinkel-Kamera mit 50 Megapixel wird sich 2026 nichts ändern, beim Zoom gibt es ebenfalls die bekannten 50 Megapixel für den 5-fachen Zoom, aber einen neuen Sensor mit 12 Megapixel für den 3-fachen Zoom. Es soll sich hier um einen neuen und größeren Sensor von Samsung selbst (S5K3LD) handeln.

Also, es gibt wohl eine etwas bessere Hauptkamera, es gibt einen besseren Zoom und ich gehe davon aus, dass Samsung über Software und KI noch mehr optimiert.