Samsung bestätigt große Überraschung für 2025

Samsung präsentierte diese Woche neue Foldables und neue Uhren, aber das ganz neue Gerät, welches man zweimal falten kann, fehlte. Dabei gab es doch vorher das ein oder andere Gerücht dazu? Es kommt, so Roh Tae-Moon, und zwar noch 2025.

Laut Business Korea hat der Chef von Samsung Electronics DX nach der Keynote bei einer kleineren Pressekonferenz in den USA bestätigt, dass es ein Foldable von Samsung gibt, welches man mehrmals falten kann und es in diesem Jahr kommt.

Samsung muss sich noch auf ein paar finale Details festlegen, wie den Namen, aber es kommt definitiv 2025. Klingt so, als ob man die Aufmerksamkeit auch nicht von den anderen Modellen weglenken wollte, was so ein Modell definitiv getan hätte.

