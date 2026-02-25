Samsung Galaxy Buds 4 (Pro) vorgestellt: Die Stängel bleiben

Samsung entschied sich mit der letzten Buds-Generation, dass die Stängel, die eigentlich verschwunden waren, zurückkommen und man wieder etwas mehr nach AirPods von Apple aussehen möchte. Und diese Stängel bleiben auch erhalten.

Heute hat Samsung die Galaxy Buds 4 und Galaxy Buds 4 Pro vorgestellt, die beide größere Lautsprecher für eine bessere Soundqualität mitbringen. Außerdem hat man das adaptive ANC und den adaptiven Equalizer bei beiden weiter optimiert.

Mit den neuen Kopfhörern gibt es ein überarbeitetes Design, bei dem Samsung laut eigenen Angaben „über 10.000 Simulationen“ durchgeführt hat, bis es passt. Neu ist außerdem auch eine Kopfgestensteuerung, wenn auch leider nur im Pro-Modell.

Die Vorbestellungen starten noch heute im Online Shop von Samsung, Marktstart ist dann am 6. März. Wir sprechen hier über 179 Euro bzw. 249 Euro für das bessere Pro-Modell. Alle technischen Details zu den neuen Buds gibt es in dieser PDF.

