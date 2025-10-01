Smartphones

Samsung Galaxy S26: Das unerwartete Comeback

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

In den letzten Wochen hat sich ein klares Bild gezeichnet und wir hatten viele gute Quellen mit Meldungen zur neuen Galaxy S-Reihe von Samsung. Ein Samsung Galaxy S26 Pro statt Samsung Galaxy S26, ein Samsung Galaxy S26 Edge statt Samsung Galaxy S26+ und dann gibt es auch noch das bekannte Ultra-Modell.

Doch das Pro-Modell entwickelt sich so langsam zur Mogelpackung und könnte am Ende auch nur ein Samsung Galaxy S26 mit einem „Pro“ als Zusatz sein. Und laut The Elec und Ice Universe, bröckelt gerade das neue Edge-Modell. Samsung soll doch an einem Galaxy S26+ arbeiten, weil das Edge bisher nicht gut ankommt.

Neben dem M1 (Galaxy S26 Pro), M2 (Galaxy S26 Edge) und M3 (Galaxy S26 Ultra) ist jetzt auch wieder ein M Plus (Galaxy S26 Plus) in Entwicklung. Samsung könnte also vier neue Modelle im Januar zeigen. Oder man macht das neue Edge zum Plus. Das neue Edge zu verschieben wäre auch noch eine mögliche Option für 2026.

Aus einem neuen Aufbau der Flaggschiff-Reihe entwickelt sich so langsam aber sicher dann doch ein „alles wie immer“. Alte Technik im Basismodell, kein großer Schritt bei den Kameras, etwas mehr KI mit einem Abo, Feinschliff beim Design, der große Schritt, mit dem ich erst gerechnet habe, bleibt hier vielleicht doch aus.

  1. Kurt 🔅
    sagt am

    bin gespannt wie die neuen dünnen Smarties ala Motorola 70/Edge performen werden. ansonsten hätte man sich diese Ressourcenverschwendung echt sparen können.

    Antworten

