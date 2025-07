Samsung Galaxy S26 Edge: Nachfolger soll großen Kritikpunkt beheben

Samsung plant angeblich schon das Galaxy S26 Edge für 2026 und wird das neue und sehr dünne Modell fest aufnehmen. Doch nicht nur das, es steht sogar im Raum, dass das Edge-Modell im kommenden Jahr das Plus-Modell ersetzen wird.

Umso wichtiger ist also, dass man die Kritikpunkte angeht und laut „IceUniverse“, einem bekannten Samsung-Insider, fängt das beim Akku an. Es gibt eine neue und bessere Akkutechnologie und somit einen größeren Akku für eine bessere Laufzeit.

Interessant ist, dass Samsung diesen Schritt aber auch nutzt, um das Gerät noch etwas dünner zu machen, der aktuelle Stand reicht also nicht aus. Bei Foldables verstehe ich diesen Trend ja noch, die waren immerhin doppelt so dick und da zählt jeder Millimeter, aber ist das bei normalen Smartphones wirklich so entscheidend?

