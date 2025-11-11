Samsung Galaxy S26 (Plus): Kleine Änderungen vor der finalen Version

Samsung hat den Plan für die neue Galaxy S26-Reihe in diesem Jahr überarbeitet und das hat Folgen für die finalen Modelle. Heute gibt es neue Renderbilder von OnLeaks, die uns das Samsung Galaxy S26 und Samsung Galaxy S26+ zeigen.

Das Samsung Galaxy S26+ ist „zurück“

Auf dem Beitragsbild ist das Samsung Galaxy S26+ (via Android Headlines) zu sehen, welches wohl doch nicht in Orange kommt, das stand ja auch mal eine Weile im Raum. Es gibt nächstes Jahr aber ein normales Plus-Modell und kein Edge.

Samsung geht hier also, auch wenn das Plus kein Bestseller ist, kein Risiko ein und hat sich für ein 158,4 x 75,7 x 7,35 mm großes Modell entschieden. Das ist also die Größe des Samsung Galaxy S25+, nur das Design wurde entsprechen angepasst.

Samsung Galaxy S26 ohne das „Pro“

Beim Basismodell stand eine Weile ein Samsung Galaxy S26 Pro im Raum, aber auch diese Entscheidung hat Samsung verworfen, es kommt ein Samsung Galaxy S26 und auch das gibt es heute die ersten Renderbilder (via Android Headlines).

Wir sprechen hier über ein 149,5 x 71,6 x 7,24 mm großes Smartphone, es ist also etwas dicker als die ersten Prototypen des Pro-Modells. Nicht viel, aber das zeigt, dass Samsung wohl noch einige Änderungen im Sommer vorgenommen hat.