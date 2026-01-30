Samsung Galaxy S26: Preis wird einige schockieren (und andere freuen)

Das Datum für das Samsung Galaxy S26-Lineup steht und mittlerweile gibt es auch eine erste Prognose bei den Preisen. Hier haben wir zwei schlechte und eine gute Nachricht für euch, das hängt allerdings davon ab, welches Modell ihr favorisiert.

Samsung Galaxy S26: Teurer und günstiger

Solltet ihr eher zum Samsung Galaxy S26 oder Samsung Galaxy S26+ tendieren und wenig Speicher in der Basis benötigen, dann habt ihr vermutlich Pech, denn laut WinFuture fällt die Version mit 128 GB weg und Samsung geht den Apple-Weg.

Das bedeutet, dass ihr knapp 200 Euro mehr einkalkulieren müsst, dafür aber dann immerhin 256 GB Speicher bekommt. Ein kleiner Trost, ich weiß, denn trotz der Speicherkrise kostet das Samsung weniger – so steigert man die Gewinnmarge.

Kommen wir zur guten Nachricht, denn beim Top-Modell verzichtet man wohl auf etwas Marge, das könnte sogar 100 Euro günstiger in der Basis starten und wird selbst in der großen Version mit 1 TB Speicher und 16 GB RAM nicht teurer sein.

Die Quelle geht aber, und da gehe ich mit, davon aus, dass es in diesem Jahr keine Vorbesteller-Aktion mit mehr Speicher geben wird, das würde sich nicht rechnen.

Am Ende kann man bei Samsung aber immer ein paar Wochen warten, das lohnt sich hier besonders, da die Preise der Modelle zügig fallen. Viele wird es vielleicht auch gar nicht stören, denn 128 GB sind in der heutigen Zeit sowieso grenzwertig.

Samsung Galaxy S26: Die möglichen Preise

Samsung Galaxy S26

Samsung Galaxy S26 256 GB: 1049 Euro

Samsung Galaxy S26 512 GB: 1259 Euro

Samsung Galaxy S26+

Samsung Galaxy S26+ 256 GB: 1299 Euro

Samsung Galaxy S26+ 512 GB: 1449 Euro

Samsung Galaxy S26 Ultra