Google Maps wird schlauer

Google erweitert Google Maps um den KI-Assistenten Gemini für die Navigation zu Fuß und mit dem Fahrrad.

Google stellt die Gemini-Funktion ab sofort auch in der Navigation für Fußgänger und Radfahrer in Deutschland bereit. Die Erweiterung soll es ermöglichen, während der Fortbewegung per Sprachbefehl Informationen abzurufen oder Aufgaben zu erledigen, ohne das Smartphone aktiv bedienen zu müssen.

Gemini kann dabei als eine Art digitaler Begleiter fungieren. Nutzer können beispielsweise per Sprachbefehl erfragen, in welchem Stadtviertel sie sich befinden oder welche Restaurants mit guten Bewertungen entlang der aktuellen Route liegen.

Die Antworten basieren laut Google auf den vorhandenen Umgebungsdaten von Google Maps und werden kontextbezogen zur jeweiligen Strecke ausgegeben.

Gemini in Google Maps für Fußgänger und Radfahrer

Besonders beim Radfahren soll die Sprachsteuerung dazu beitragen, die Hände am Lenker zu lassen und die Aufmerksamkeit auf den Verkehr zu richten. Nach Angaben des Unternehmens lassen sich Fragen zur verbleibenden Reisezeit oder zu anstehenden Terminen stellen. Auch einfache Nachrichten können diktiert und versendet werden, etwa um über eine Verspätung zu informieren.

Zentrale Funktionen laut Google:

Sprachbasierte Navigation ohne manuelle Bedienung

Routenbezogene Empfehlungen in der Umgebung

Abfrage von Ankunftszeiten und Terminen

Versand kurzer Nachrichten per Sprachbefehl

Die Einführung der Gemini-Unterstützung für Fußgänger und Radfahrer erfolgt laut Google weltweit. In den USA war das Feature bereits verfügbar. Die Funktion steht auf iOS und Android überall dort zur Verfügung, wo Gemini grundsätzlich angeboten wird.