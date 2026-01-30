Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat ein Datum

In den letzten Jahren haben wir uns zu diesem Zeitpunkt schon über die neue S-Reihe von Samsung unterhalten, aber eine Planänderung (S26+ kam zurück und das S26 Edge wurde gestrichen) sorgte dafür, dass es jetzt etwas später losgeht.

Wann genau? Am 25. Februar findet das Unpacked-Event von Samsung statt, dieses Datum deutete sich bereits an. Dort wird uns Samsung das Galaxy S26, das Galaxy S26+ und das Galaxy S26 Ultra zeigen, das Lineup bleibt also bestehen.

Hinweis: Dieser Banner für das Event ist noch nicht offiziell, aber Evan Blass lag in den letzten Jahren bei solchen Bildern nie falsch und ich habe auch gehört, dass es der 25. Februar wird, Marktstart ist am 13. März und erste Teaser sind schon da.