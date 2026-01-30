Smartphones

Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat ein Datum

Autor-Bild
Von
|
Samsung Galaxy S24 Ultra Detail

In den letzten Jahren haben wir uns zu diesem Zeitpunkt schon über die neue S-Reihe von Samsung unterhalten, aber eine Planänderung (S26+ kam zurück und das S26 Edge wurde gestrichen) sorgte dafür, dass es jetzt etwas später losgeht.

Wann genau? Am 25. Februar findet das Unpacked-Event von Samsung statt, dieses Datum deutete sich bereits an. Dort wird uns Samsung das Galaxy S26, das Galaxy S26+ und das Galaxy S26 Ultra zeigen, das Lineup bleibt also bestehen.

Hinweis: Dieser Banner für das Event ist noch nicht offiziell, aber Evan Blass lag in den letzten Jahren bei solchen Bildern nie falsch und ich habe auch gehört, dass es der 25. Februar wird, Marktstart ist am 13. März und erste Teaser sind schon da.

Oppo ist zurück in Deutschland: Wir haben das offizielle Statement

Oppo ist wieder zurück in Deutschland und bietet die ersten Produkte über die offizielle Webseite an. Amazon? Negativ. Netzbetreiber? Nope.…

29. Januar 2026 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Durch Kommentieren stimmst du unserer Netiquette und Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / News / Smartphones / Das Samsung Galaxy S26 Ultra hat ein Datum
Weitere Neuigkeiten
Wow Sky Logo Header
Neue Inhalte für Sky und WOW: Die Highlights im Februar 2026
in News
Dhl Zusteller
Deutsche Post DHL warnt vor möglichen Betrugsflyern mit QR-Codes
in Dienste
5G macht es möglich: S-Bahn rangiert ferngesteuert
in Mobilität
Avm Fritzbox 7690 Vorne Hinten
FRITZ!Box 7690, 5690 und 6670 Cable werden mit FRITZ!OS 8.20 versorgt
in Firmware und OS
Das Nothing Phone 4 kommt nicht vor 2027
in Smartphones
Geld Bargeld Streik
„Bargeld muss bleiben!“ – Verbände fordern gesetzlichen Schutz für Bargeld
in Fintech
ING macht Echtzeit-Überweisungen zum Standard
in Fintech
Skoda zeigt sein neues Elektroauto im Mai
in Mobilität
Freenet
Domain-Umstellung bei freenet
in Tarife
Xbox 2024 Header
Das Ende der Xbox: Konsole bricht immer weiter ein
in Gaming