Tablets
Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Neues Flaggschiff-Tablet zeigt sich
Samsung hat das Jahr noch nicht abgehakt und noch mehr neue Hardware für das Weihnachtsgeschäft 2026 in Planung. Wie neue Tablets, unter denen sich auch das Samsung Galaxy Tab S12 Ultra befindet, das neue Flaggschiff-Tablet mit Android.
In diesem Jahr wird es wohl ein Plus- und ein Ultra-Modell geben und bei Android Headlines konnte man schon ein Bild des Spitzenmodells auftreiben. Es ist jetzt nicht besonders hochauflösend, aber man erkennt das Design, was gleich bleibt:
Mit einem weiteren Unpacked-Event ist nicht mehr zu rechnen, das gibt es nur für die S-Reihe und die Foldables, die weiteren Neuheiten, wie auch das Samsung Galaxy S26 FE, werden wir dann sicher in Form einer Pressemitteilung sehen.
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Wahrscheinlich wird es als Neuerung bestenfalls einen Dimensity 9500+ bekommen, sofern Samsung der Strategie treu bleibt, bei seinen Tablets. Mit einem Dimensity 9600 rechne ich nicht, ebenso wenig mit dem aktuellen Snapdragon 8 Elite Gen5. Dann vielleicht eine minimal bessere Kamera (neuer Sensor), vielleicht ein bisschen mehr Akku und schnelleres Laden mit 45 Watt, fertig ist die 12. Generation.
Tablets werden bei Samsung langsam wirklich langweilig, rein technisch gesehen. Wobei ich mich noch immer ärgere, nicht die 512-GB-Variante des Tab S11 genommen zu haben, bzw. dass es keine 1-TB-Varainte gibt. Die hätte ich tatsächlich mit Freunde genommen und hätte nicht auf die mitunter elend langsame 1-TB-microSD gehen müssen. 😖
(Wegen der microSD: Datei Explorer lädt teilweise etliche Minuten, bis die aktuelle Ordnerebene angezeigt wird, bevor Spielchen eine Ebene weiter runter von vorne beginnt)