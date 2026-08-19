Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Neues Flaggschiff-Tablet zeigt sich

Samsung hat das Jahr noch nicht abgehakt und noch mehr neue Hardware für das Weihnachtsgeschäft 2026 in Planung. Wie neue Tablets, unter denen sich auch das Samsung Galaxy Tab S12 Ultra befindet, das neue Flaggschiff-Tablet mit Android.

In diesem Jahr wird es wohl ein Plus- und ein Ultra-Modell geben und bei Android Headlines konnte man schon ein Bild des Spitzenmodells auftreiben. Es ist jetzt nicht besonders hochauflösend, aber man erkennt das Design, was gleich bleibt:

Mit einem weiteren Unpacked-Event ist nicht mehr zu rechnen, das gibt es nur für die S-Reihe und die Foldables, die weiteren Neuheiten, wie auch das Samsung Galaxy S26 FE, werden wir dann sicher in Form einer Pressemitteilung sehen.

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