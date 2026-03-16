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Samsung glaubt nicht an sein neues Foldable

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Samsung präsentierte Ende 2025 das erste Galaxy Z TriFold, welches sich, und das stört meinen inneren Monk bis heute, zweimal falten kann. Doch es sieht so aus, als ob Samsung nicht mehr so richtig an das Konzept glaubt oder andere Pläne hat.

Nach dem Start in den USA und Südkorea sollte das neue Foldable auch global an den Start gehen, doch das ist bis heute nicht passiert (und das erste Quartal neigt sich sogar schon dem Ende) und im Heimatland ist es aktuell nicht mehr verfügbar.

Diese Entwicklung deutet jedenfalls nicht darauf hin, dass Samsung an eine große Zukunft des TriFold glaubt, denn bei den anderen Foldables sieht es ganz anders aus. Womöglich haben das Konzept und der unglaublich hohe Preis von weit über 2.000 Euro (umgerechnet) dann doch nicht so viele Samsung-Kunden überzeugt.

Ich habe es zwar noch nicht testen können, weil es nicht in Deutschland verfügbar ist, aber es reizt mich auch nicht so sehr, was bei einem normalen Fold anders ist. Doch das ist für mich schon grenzwertig dick und schwer. Mal schauen, ob diese Kategorie eine Zukunft hat, vielleicht wird das TriFold nur ein Experiment bleiben.

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16. März 2026 | Jetzt lesen →

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