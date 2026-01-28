Samsung ist für das ganz neue Apple iPhone bereit

Apple wird im Herbst das iPhone Fold auf den Markt bringen, so sagen es jedenfalls die Gerüchte seit Monaten voraus. Der Formfaktor wird anders als beim Platzhirsch sein, denn im Gegensatz zu Samsung ist das neue iPhone wohl etwas breiter.

Der Formfaktor ähnelt einem Reisepass oder auch dem ersten Google Pixel Fold, während Samsung beim Galaxy Fold doch auf ein eher quadratisches Design setzt.

Doch falls das iPhone von Apple gut ankommen sollte, dann ist man bei Samsung gut vorbereitet, denn laut Ice Universe ist ein „Wide Fold“ für Ende 2026 geplant und man wird etwa eine Million Einheiten produzieren. Samsung Display liefert das Panel für das iPhone Fold, man weiß also genau, was Apple da im Herbst plant.

Damit man aber nicht schon wieder als Kopie durchgeht, auch wenn es sich alle denken können, wird man das neu Lineup an Foldables wohl wieder früher (also im August und somit vor Apple) vorstellen. Ich bin ehrlich gesagt selbst gespannt, wie sich das dann entwickelt und welcher Formfaktor am Ende das Rennen macht.