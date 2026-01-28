Samsung bestätigt neue Display-Technologie für Galaxy S26-Reihe

Smartphones

Samsung wird mit der neuen Galaxy S26-Reihe wahrscheinlich auch eine neue OLED-Generation nutzen, die Apple und Google übrigens schon seit einer Weile bei Samsung Display einkaufen, aber darum geht es heute nicht, Samsung bietet mehr.

Seit einigen Monaten deutet sich ein „Privat-Display“ an, eine Funktion, bei der man die Sichtwinkel des Displays auf Wunsch abdunkeln kann. So können Menschen im Umkreis nicht sehen, was ihr auf eurem Display seht (oder was ihr dort eingebt).

Diese „neue Schicht an Sicherheit“ wurde heute von Samsung bestätigt und es gab auch direkt die ersten Teaser als Video, die in etwa zeigen, was euch erwartet. Und keine Sorge, das ist nicht immer aktiviert, diese Funktion ist laut Samsung optional.

Man kann sie nach den eigenen Wünschen anpassen, zum Beispiel für gezielte Apps, für Passworteingaben oder für Benachrichtigungen. Laut Samsung arbeitet man bereits seit 5 Jahren an der Funktion und ist sehr stolz, dass sie jetzt kommt.

  1. JonP 🌀
    sagt am

    Das ist doch mal was Neues. Sehr schön 👍

