Siri 2.0 kommt 2026: Das hat Apple geplant

Es ist offiziell, ohne die Hilfe von Google geht es bei Apple und Siri nicht und laut The Information werden wir schon im Frühjahr, vermutlich mit iOS 26.4, die ersten Neuerungen sehen, die dann auf Gemini basieren. Ein Logo von Google oder von Gemini wird es übrigens nicht geben, Apple nutzt sein eigenes (Siri-)Branding.

Siri wird eine ganze Ecke schlauer

Zum Start von Siri 2.0 wird der Sprachassistent laut Quelle deutlich mehr Dinge beantworten können und Fachwissen erhalten, er soll Geschichten erzählen können und „emotionalen Support“ leisten. Darüber hinaus sind Dinge, wie das Buchen einer Reise möglich und Siri kann auf erste Apple-Apps wie Notizen zugreifen.

Dieser Bereich soll dann im Laufe des Jahres ausgebaut werden, angeblich wird Apple auf der WWDC 2026 im Juni nach einer Pause wieder viel über KI und die Apple Intelligence sprechen. Neue Tricks, wie Zugriff auf alte Konversationen und Kalendereinträge, inklusive proaktiver Vorschläge, werden noch 2026 folgen.

Siri könnte meine erste Wahl werden

Bis Ende des Jahres kann man mit Siri also, sofern alles klappt, ein Gespräch führen und der Assistent nutzt dabei Daten aus euren Gesprächen mit anderen Personen. Ein Rezept kann in der Notizen-App gespeichert werden und Siri erinnert euch an einen kommenden Termin im Kalender. Wie gesagt, wenn das jetzt alles klappt.

Wenn Siri jetzt auch noch bei den Basisfunktionen zuverlässiger wird, damit bin ich im Alltag auch nicht immer zufrieden, dann könnte das wirklich etwas werden und als Gemini- und Apple-Nutzer klingt das alles sehr gut. Wenn das so läuft, wie ich es mir erhoffe, wird Siri vielleicht sogar bald Alexa bei mir im Haushalt ersetzen.

