Samsung: Neue Flaggschiff-Reihe macht Probleme

Samsung Galaxy S25 Ultra Hand

Samsung hat die Galaxy S-Reihe in den letzten Jahren immer weiter nach vorne gezogen und wenn man sie noch weiter verschieben würde, wäre man schon im Vorjahr. Doch nächstes Jahr wird das S26-Lineup nicht im Januar zu uns kommen.

Das berichten mehrere Quellen, darunter Ice Universe und WinFuture, unabhängig voneinander. Es könnte Ende Februar oder Anfang März werden, so viel später soll die neue Flaggschiff-Reihe also auch nicht kommen. Der Grund dafür ist unklar.

Es wird jedoch spekuliert, dass das mit der Planänderung in letzter Sekunde zu tun hat, denn das Samsung Galaxy S26+ ist zurück und das Samsung Galaxy S26 Edge ist raus. Dieser Schritt dürfte den Ablauf durchaus beeinflusst haben. Samsung hat sich nicht dazu geäußert und ich gehe nicht davon aus, dass man das tun wird.

  1. DeziByte 🏆
    sagt am

    Ist doch eigentlich klar, dass man es wegen dem nicht-Plus/Edge/Plus/Pro/nicht-Pro hin und her verschiebt, war mein erster Gedanke.
    Das heißt aber sicherlich auch, dass man nur Standardkost bekommt, da man auf die Schnelle auf Altbekanntes zurückgreifen muss.

