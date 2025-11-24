Xbox bald noch teurer? Microsoft „plant überhaupt nicht für die Zukunft“

Der bekannte YouTuber „Moore’s Law Is Dead“ hat verlauten lassen, dass Microsoft von einer hohen Nachfrage nach RAM überrascht wurde und sich nicht um die langfristige Zukunft bei der Versorgung für die aktuelle Xbox gesorgt hat. Das kann zur Folge haben, dass man die Preise der Series-Generation erneut anheben wird.

Das wäre in diesem Jahr, oder jedenfalls in einem kurzen Zeitraum, schon die (global) dritte Preiserhöhung für die aktuelle Xbox. Diese Entwicklung kam wohl sehr überraschend und soll schon „sehr bald“ einen Einfluss auf die Xbox haben.

Sony hat bei der PlayStation 5 wohl vorgesorgt und ist nicht betroffen, was für die Nachfrage der Xbox Series X gar kein gutes Zeichen wäre. Die Nachfrage ist schon am Boden, wenn es so weitergeht, dann kann Microsoft die Konsole bald einstellen. Eine Produktionspause statt einer Preiserhöhung wäre hier wohl auch eine Option.

Doch egal, wie man es dreht und wendet, nach einem sehr guten Start der Xbox Series X/S, folgen die ersten Dämpfer und zum Ende der Generation entwickelt sich das zu einem Fiasko. Ich hoffe wirklich, dass Microsoft dazulernt und sich bei der nächsten Xbox, die ein neues Konzept haben wird, deutlich besser vorbereiten wird.