Android bekommt neue Emojis (aber nicht für alle)

Google testet seit dieser Woche eine neue Version von Android 16, das Update wird dann sicher irgendwann im März 2026 erscheinen. Es gibt einige Neuerungen unter der Haube und es sind auch die ganz neuen Emojis für das nächste Jahr enthalten.

Die Liste der Emojis für Unicode 17 wurde im Spätsommer veröffentlicht und bringt unter anderem ein neues Gesicht mit großen Augen, einen Yeti, Orca, einen neuen Apfel, einen Berg und mehr mit. Hier ist ein Mockup (in der Optik der iOS-Emojis):

Doch die Sache hat allerdings einen Haken, denn im Frühjahr werden das nur die Pixel-Nutzer von Google genießen können. Dieses Update wird nicht bei Xiaomi und Co. verteilt, die müssen die neuen Emojis also selbst in ihr OS implementieren.

Man darf davon ausgehen, dass Unicode 17 dann auch Teil von Android 17 sein wird, aber Anfang 2026 wird der Kreis der Android-Nutzer, welche die neuen Emojis schon sehen, doch sehr klein sein. Vielleicht baut Samsung sie ja in One UI 8.5 ein.