Samsung Wallet öffnet sich für Millionen neue Bankkunden

Samsung Wallet unterstützt ab sofort Karten von mehr als 600 genossenschaftlichen Banken in Deutschland.

Samsung und die DZ BANK haben dafür eine langfristige Partnerschaft geschlossen. Kunden von Volksbanken Raiffeisenbanken, Sparda-Banken, PSD Banken und weiteren genossenschaftlichen Instituten können ihre Kredit- und Debitkarten von Mastercard und Visa in Samsung Wallet hinterlegen.

Das kontaktlose Bezahlen funktioniert anschließend mit kompatiblen Galaxy-Smartphones und Galaxy Watches überall dort, wo Mastercard oder Visa kontaktlos akzeptiert werden.

Samsung Wallet erreicht Kunden von mehr als 600 Banken

Die wichtigsten Details zur neuen Kooperation:

Unterstützt werden Mastercard- und Visa-Karten.

Die FinanzGruppe umfasst mehr als 600 Banken in Deutschland.

Galaxy-Smartphones und Galaxy Watches können zum Bezahlen genutzt werden.

Die Partnerschaft soll künftig um weitere Angebote erweitert werden.

Zum Start gibt es zudem ein Gewinnspiel. Wer seine Karte bis zum 31. Dezember 2026 in Samsung Wallet hinterlegt und sich registriert, kann einen von vier Gutscheinen für den Samsung Online Shop im Wert von jeweils 2.500 Euro gewinnen.

Samsung Wallet unterstützt neben Bankkarten unter anderem ausgewählte Bordkarten und digitale Autoschlüssel. Samsung Pass lässt sich zudem für biometrische Anmeldungen nutzen.

Ich halte die Erweiterung vor allem wegen der großen Zahl angeschlossener Banken für relevant. Für Samsung-Nutzer im genossenschaftlichen Bankensektor fällt damit eine wichtige Hürde beim mobilen Bezahlen weg.

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