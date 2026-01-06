News

Samsung zeigt neue OLED TVs für 2026 – mit einer Überraschung

Samsung hat die CES 2026 wie erwartet genutzt, um neue OLED TVs für das Jahr vorzustellen. In diesem Jahr wächst das Lineup und es gibt eine Überraschung. Mit dem Samsung S99H wurde ein neues Spitzenmodell für OLED TVs vorgestellt.

Neben dem Samsung S85H, Samsung S90H und Samsung S95H, erweitert man also das Lineup, aber mit einer überraschenden Entscheidung. Der S99H ist ein S95H, aber mit einem dickeren und hochwertigeren Rahmen um das Display.

Samsung spricht hier von der „Eleganz einer Kunstgalerie“, aber sowas muss man mögen. Ich persönlich bevorzuge es, wenn der Rahmen immer dünner wird. Und vor allem nicht so auffällig in Silber, sondern eher dezent in Schwarz daher kommt.

Aber man kann den Rahmen, Samsung nennt das „Dual Plate Design“, wechseln.

Was hat man bei den OLED TVs für 2026 verbessert? Das Spitzenmodell ist jetzt 35 Prozent heller, die Mittelklasse bekommt ebenfalls Glare Free 3.0 und alle neuen Modelle unterstützen HDR10+ Advanced, die alten TVs bekommen es wohl nicht.

Es ist auch bekannt, dass das große Panel mit 83 Zoll weiterhin von LG kommt und nur die Panels darunter auf QD OLED setzen und sonst tut sich gar nicht so viel in diesem Jahr. Es fehlen aber noch finale Details für den deutschen Markt und es gibt auch noch keine Preise. Wie man hört, soll der Verkauf im Frühjahr (im Mai) starten.

Wir werden euch dann zeitnah alle finalen Details von Samsung nachreichen.

