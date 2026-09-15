Xbox Game Pass steht vor einer dramatischen Änderung

Die Überschrift ist für mich ehrlich gesagt kein Clickbait, denn wenn eine aktuelle Meldung von einem Moderator bei ResetEra stimmt (der schon einmal richtig beim Xbox Game Pass lag), dann blicken wir bald auf eine dramatische Änderung.

Microsoft möchte das Abo komplett überarbeiten und plant zwei Stufen: Eine mit Werbung für 13 Dollar und eine ohne Werbung für 20 Dollar im Monat. Familien zahlen dann 3 Dollar mehr. Euro-Preise dürften in etwa auf diesem Level liegen.

Xbox Game Pass: Das Ende von „Day One“

Doch der Hammer ist nicht das Abo mit Werbung, der Knaller ist das Ende von „Day One“, womit Microsoft bisher immer stark geworben hat und womit ich den Xbox Game Pass in Verbindung bringe. Neue Xbox-Blockbuster werden also nicht mehr ab Tag 1 im Abo landen und das neue Call of Duty machte tatsächlich den Anfang.

Als Microsoft den Preis für den Xbox Game Pass anhob, da war die Kritik groß. Man ruderte zurück, was viele begrüßten, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir die negative Entwicklung an anderer Stelle sehen werden, da man Geld verdienen will.

Microsoft investiert weniger in Drittanbieter, man macht Funktionen schlechter und mit diesem Schritt wird es für viele komplett unattraktiv. Aber der Xbox Game Pass liegt weit hinter den Erwartungen und die neue Xbox-Chefin will das angehen. Die Frage ist nur, wie lange man auf neue Blockbuster im Abo in Zukunft warten muss.

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