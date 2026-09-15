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Xbox Game Pass steht vor einer dramatischen Änderung

Oliver Schwuchow
Von
7 Kommentare
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Die Überschrift ist für mich ehrlich gesagt kein Clickbait, denn wenn eine aktuelle Meldung von einem Moderator bei ResetEra stimmt (der schon einmal richtig beim Xbox Game Pass lag), dann blicken wir bald auf eine dramatische Änderung.

Microsoft möchte das Abo komplett überarbeiten und plant zwei Stufen: Eine mit Werbung für 13 Dollar und eine ohne Werbung für 20 Dollar im Monat. Familien zahlen dann 3 Dollar mehr. Euro-Preise dürften in etwa auf diesem Level liegen.

Xbox Game Pass: Das Ende von „Day One“

Doch der Hammer ist nicht das Abo mit Werbung, der Knaller ist das Ende von „Day One“, womit Microsoft bisher immer stark geworben hat und womit ich den Xbox Game Pass in Verbindung bringe. Neue Xbox-Blockbuster werden also nicht mehr ab Tag 1 im Abo landen und das neue Call of Duty machte tatsächlich den Anfang.

Als Microsoft den Preis für den Xbox Game Pass anhob, da war die Kritik groß. Man ruderte zurück, was viele begrüßten, aber ich habe mir schon gedacht, dass wir die negative Entwicklung an anderer Stelle sehen werden, da man Geld verdienen will.

Microsoft investiert weniger in Drittanbieter, man macht Funktionen schlechter und mit diesem Schritt wird es für viele komplett unattraktiv. Aber der Xbox Game Pass liegt weit hinter den Erwartungen und die neue Xbox-Chefin will das angehen. Die Frage ist nur, wie lange man auf neue Blockbuster im Abo in Zukunft warten muss.

Gaming · 15. September 2026

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  1. Carlo 🔅
    sagt am

    Game Pass ist für mich ehrlich gesagt nichts.
    Ich kaufe mir die Spiele lieber und spiele sie dann in Ruhe und ohne Zeitdruck zu Ende.

    Beim Game Pass hätte ich ständig das Gefühl, ich müsste das Spiel jetzt spielen, sonst würde ich mein Abo verschwenden. Fühlt sich dann wie abarbeiten an, als ein Spiel wirklich zu genießen.

    Da kaufe ich mir lieber ein Spiel, das ich wirklich spielen möchte, und nehme mir die Zeit dafür. So macht mir das Ganze einfach deutlich mehr Spaß.

    Antworten
  2. Rainy 🎖
    sagt am

    bin gespannt ob schon bezahlte, bzw laufende Abos auch in die Änderungen fallen.

    Antworten
  3. Allstar 🍀
    sagt am

    Dann werden die Leute einfach keine GPU mehr kaufen.

    Antworten
    1. Hugo 💎
      sagt am zu Allstar ⇡

      verstehst du eigentlich wirklich selbst, was du da schreibst ?

      Antworten
      1. Kurt 🔆
        sagt am zu Hugo ⇡

        er meint Game Pass Ultimate

        Antworten
      2. Hans Wurst ☀️
        sagt am zu Hugo ⇡

        Fail

        Antworten
      3. Allstar 🍀
        sagt am zu Hugo ⇡

        Du verstehst anscheinend nicht was GPU ist in diesem Zusammenhang.
        Game Pass Ultimate.

        Antworten

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