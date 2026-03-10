Mobilität

Seat und Cupra: Diese Woche spricht man über die Zukunft

Seat und Cupra werden am 12. März um 12 Uhr die Finanzergebnisse für das Jahr 2025 nennen und die „Annual Media Conference“ live übertragen. Neben Markus Haupt, CEO, ist auch Patrik Andreas Mayer, Vorstand für Finanzen und IT, dabei.

Man verspricht diese Woche neue „Einblicke in die strategischen Prioritäten für die Zukunft des Unternehmens“ und plant dafür knapp eine Stunde ein. Bei solchen Events gibt es meistens auch die ein oder andere Preview für ganz neue Modelle.

In diesem Jahr steht einiges bei den VW-Marken an, wobei der neue Cupra Born für 2026 bereits gezeigt wurde. Es steht aber auch ein neuer Cupra Tavsacan an, da könnte es neue Details geben. Neuigkeiten zum Cupra Raval sind auch möglich.

Wie geht es mit Seat weiter?

Ich bin auf zwei Dinge gespannt. Zum einen ist es immer interessant, wenn der CEO gewechselt wurde, wie wird sich also Markus Haupt präsentieren? Und wie sieht es mit der Prognose für Seat aus, denn da ging es jetzt doch wieder stärker bergab?

Stellt man langsam mal ein Elektroauto für Seat in Aussicht? Was ist der Plan, damit die Marke eine Zukunft hat, mit reinen Verbrennern wird das nicht gehen? Cupra ist aber der neue Liebling im Konzern, darauf wird also sicher auch der Fokus liegen.

Porsche in der Krise: Gewinn bricht komplett weg

Porsche blickte 2024 auf einen Gewinn von 5,3 Milliarden Euro, doch ein Blick in die Geschäftszahlen von 2025 zeigt, dass…

10. März 2026 | Jetzt lesen →

