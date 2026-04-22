Shell erweitert Schnellladenetz in Bayern um 16 Standorte

Die Shell erweitert in Bayern ihr Ultraschnellladenetz um 16 neue Standorte mit bis zu 400 kW Leistung. Zuvor hatte man bereits einen ähnlichen Ausbau in NRW verkündet.

Das Unternehmen Shell Recharge hat in Bayern 16 zusätzliche Ultraschnelllade-Standorte in Betrieb genommen. Die Ladepunkte befinden sich sowohl an Tankstellen als auch an Handels- und Gewerbestandorten. Je nach Standort stehen Leistungen von bis zu 400 kW zur Verfügung.

Ausbau entlang zentraler Verkehrsachsen in Bayern

Die neuen Ladepunkte verteilen sich unter anderem auf Nürnberg, München, Ingolstadt, Freising, Landsberg am Lech und weitere Städte. Ergänzt wird das Netz durch Standorte an REWE-, Penny- und Redevco-Flächen. Insgesamt sollen sowohl Pendlerstrecken als auch regionale Verbindungen besser abgedeckt werden.

Hier findet ihr die neuen Shell-Ladestationen in Bayern

Nürnberg, Frankenstraße 224 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

Nürnberg, Hans-Vogel-Straße 55 – 8 Ladepunkte bis 300 kW

Forchheim, Am Wiesenweg 11 – 4 Ladepunkte bis 400 kW

Landsberg am Lech, Viktor-Frankl-Straße 1 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

Schwandorf, Keplerstraße 1 – 6 Ladepunkte bis 400 kW

Ingolstadt, Bürgermeister-Müller-Straße 3 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

Bad Aibling, Rosenheimer Straße 68 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

Weilheim, Hauptstraße 97 – 2 Ladepunkte bis 300 kW

Freising, Pascalstraße 8 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

München, Frankfurter Ring 87 – 2 Ladepunkte bis 150 kW

Altdorf bei Nürnberg, Regensburger Straße 68 – 8 Ladepunkte bis 300 kW

Moosburg a. d. Isar, Landshuter Straße 54 – 4 Ladepunkte bis 300 kW

Pfaffenhofen a. d. Roth, REWE Hauptstraße 28 – 4 Ladepunkte bis 150 kW

Aschaffenburg, Penny Lorbeerweg 6 – 2 Ladepunkte bis 150 kW

Nürnberg, Redevco Hans-Vogel-Straße 75 – 2 Ladepunkte bis 150 kW

Pottenstein, Redevco Oberes Tor – 4 Ladepunkte bis 150 kW

Die Nutzung erfolgt über App, Ladekarte oder kontaktloses Bezahlen. Für Geschäftskunden kann die Shell Card für Tank- und Ladevorgänge genutzt werden. Insgesamt betreibt Shell in Bayern nun 52 Standorte mit 236 Ladepunkten.