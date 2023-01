1 Million E-Rezepte eingelöst

Stand heute wurden bundesweit 1 Million E-Rezepte in Apotheken eingelöst. Seit dem 1. Januar 2023 haben mehr als 4400 Praxen E-Rezepte ausgestellt.

E-Rezepte können über die E-Rezept-App auf dem Smartphone sowie auch direkt über die elektronische Gesundheitskarte (eGK) eingelöst werden. Auch Papierausdrucke sind möglich – in diesem Fall erhalten Patienten auf Wunsch einen Ausdruck des Zugangscodes zum E-Rezept in der Arztpraxis.

Zum Einlösen des E-Rezepts müssen sie den in der E-Rezept-App hinterlegten Rezeptcode oder den ausgedruckten Rezeptcode in der Apotheke vorzeigen oder perspektivisch auch ihre eGK. Die Apotheken sind mittlerweile deutschlandweit in der Lage, neben dem klassischen Papierrezept auch elektronische Verordnungen zu verarbeiten.

Die E-Rezept-App steht kostenlos in den App-Stores von Apple, Google und Huawei zur Verfügung. Für die Nutzung müssen sich die Versicherten in der App anmelden. Hierfür benötigen sie neben einem NFC-fähigen Smartphone eine elektronische Gesundheitskarte (eGK) mit NFC-Schnittstelle und persönlicher PIN. Karte und PIN erhalten sie von ihrer Krankenkasse. Alternativ bieten einige Krankenkassen auch die kartenlose Anmeldung über die Kassen-App an.

