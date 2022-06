1&1 HD TV: 3 Freimonate bei Abschluss eines DSL- oder Glasfaser-Vertrages

Wer einen 1&1 DSL- oder -Glasfaser-Tarif abschließt, erhält auf Wunsch die IPTV-Option 1&1 HD TV ab sofort drei Monate lang für monatlich 0 Euro dazu.

Darüber ist mit der 1&1 TV-App das Streaming-Angebot nutzbar. Danach fallen 4,99 €/Monat an. Über 1&1 HD TV können Nutzer über 100 Sender (davon 52 in HD) empfangen, außerdem stehen ihnen digitale „Komfortfunktionen“ wie zeitversetztes Fernsehen, das Pause- und Aufnahme-Feature und Multi-Streams zur Verfügung. Auf Kundenwunsch bietet 1&1 hierfür optional auch eine passende TV-Box oder einen TV-Stick an.

Die Aktion mit drei Freimonaten für 1&1 HD TV gilt bei Bestellung aller Breitband-Tarifoptionen – von 1&1 DSL 50 bis zu 1&1 Glasfaser 1.000. Tarife mit mittleren und hohen Bandbreiten bietet 1&1 weiterhin zehn Vertragsmonate kostenlos an.

Konkret bedeutet das, dass die Tarife 1&1 DSL 250 sowie 1&1 Glasfaser 250 und 1&1 DSL 100 sowie 1&1 Glasfaser 100 in den ersten zehn Monaten für monatlich 0 Euro bereitstehen. Im Anschluss beträgt der monatliche Grundpreis für den Tarif 1&1 DSL 100 beispielsweise 44,99 Euro, für den entsprechenden Glasfaser-Tarif mit garantiert 100 MBit/s im Download werden 49,99 Euro pro Monat fällig.

Die übrigen 1&1 DSL- bzw. Glasfasertarife werden zehn Monate zu reduzierten Grundpreisen angeboten. Es gibt wie üblich 24 Monate Mindestvertragslaufzeit. Für die Schaltung eines 1&1 Glasfaser-Anschlusses werden zudem einmalig 69,95 Euro abgerechnet.

