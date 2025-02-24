1&1 verbessert Kundenservice im Control-Center

Seit Mitte Februar wurden wesentliche Verbesserungen im 1&1 Control-Center vorgenommen, um den Kundenservice effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Integration des 1&1 Hilfe-Centers direkt in das Control-Center. Damit stehen alle Serviceangebote gebündelt an einer Stelle zur Verfügung. Hervorzuheben ist die neue, gut sichtbare Suchfunktion auf der Startseite sowie die Möglichkeit, das Hilfe-Center über den Reiter „Hilfe“ schnell zu erreichen.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des KI-Bots aus dem 1&1 Hilfe-Center im Control-Center. Dieser digitale Assistent unterstützt die Kunden bei der Lösungsfindung, indem er neben den herkömmlichen Suchergebnissen auch intelligente Antworten liefert. Dadurch soll die Bearbeitungszeit von Anfragen verkürzt und die Benutzerfreundlichkeit deutlich erhöht werden. heißt es von 1&1.

Schließlich wurde auch die Erreichbarkeit des Kundenservice optimiert. Auf jeder Seite des Control-Centers befindet sich nun ein fest verankerter Kontaktbutton („Sticky Element“). Dieser ermöglicht es den Nutzern, ihr Anliegen gezielt auszuwählen und sich direkt mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden zu lassen.

