1&1 verbessert Kundenservice im Control-Center

3 Kommentare
Seit Mitte Februar wurden wesentliche Verbesserungen im 1&1 Control-Center vorgenommen, um den Kundenservice effizienter und benutzerfreundlicher zu gestalten.

Eine der wichtigsten Neuerungen ist die Integration des 1&1 Hilfe-Centers direkt in das Control-Center. Damit stehen alle Serviceangebote gebündelt an einer Stelle zur Verfügung. Hervorzuheben ist die neue, gut sichtbare Suchfunktion auf der Startseite sowie die Möglichkeit, das Hilfe-Center über den Reiter „Hilfe“ schnell zu erreichen.

Eine weitere Neuerung ist die Einführung des KI-Bots aus dem 1&1 Hilfe-Center im Control-Center. Dieser digitale Assistent unterstützt die Kunden bei der Lösungsfindung, indem er neben den herkömmlichen Suchergebnissen auch intelligente Antworten liefert. Dadurch soll die Bearbeitungszeit von Anfragen verkürzt und die Benutzerfreundlichkeit deutlich erhöht werden. heißt es von 1&1.

Schließlich wurde auch die Erreichbarkeit des Kundenservice optimiert. Auf jeder Seite des Control-Centers befindet sich nun ein fest verankerter Kontaktbutton („Sticky Element“). Dieser ermöglicht es den Nutzern, ihr Anliegen gezielt auszuwählen und sich direkt mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden zu lassen.

Zu 1&1 →

  1. EV6-Driver ☀️
    sagt am

    Ich finde, 1&1 hat eine echt tolle App, nutze sie gerne.👍

    Antworten
    1. Max 🔱
      sagt am zu EV6-Driver ⇡

      Jetzt muss nur noch das Netz stark ausgebaut werden.

      Antworten
    2. Groovy 👋
      sagt am zu EV6-Driver ⇡

      Da bin ich voll bei dir. Das krasse Gegenteil ist die App des rosa Riesen, bei der ich teils noch gezwungen/genötigt war, diese zu nutzen.

      Antworten

mobiFlip / News / Dienste / 1&1 verbessert Kundenservice im Control-Center
