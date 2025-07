244 Millionen E-Rezepte in 6 Monaten eingelöst

Seit Anfang des Jahres ist das E-Rezept aus dem Alltag von Ärzten und Patienten in Deutschland nicht mehr wegzudenken. Nun gibt es offizielle Zahlen.

In den ersten sechs Monaten wurden 244 Millionen E-Rezepte eingelöst, das sind durchschnittlich rund 40 Millionen pro Monat und mehr als 1,3 Millionen pro Tag. In Spitzenzeiten werden täglich bis zu 2,4 Millionen digitale Rezepte ausgestellt. Rund 88.000 medizinische Einrichtungen nutzen das E-Rezept wöchentlich, was zeigt, dass es sich in der ambulanten Versorgung weitgehend etabliert hat.

Das E-Rezept ist zur Routine geworden, wie der TI-Atlas 2024 zeigt. Knapp die Hälfte der befragten Versicherten hatte bereits Kontakt mit dem E-Rezept und die große Mehrheit ist mit der Nutzung zufrieden. Die meisten Versicherten (80 bis 90 Prozent) nutzen beim Einlösen die elektronische Gesundheitskarte (eGK), während der Papierausdruck und die E-Rezept-App der gematik weniger verbreitet sind.

Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte (ePA) im kommenden Jahr wird das E-Rezept eine noch größere Rolle spielen. Es wird die Grundlage für die Medikationsliste bilden, die Ärzten einen besseren Überblick über verordnete und abgegebene Medikamente geben soll. So können mögliche Wechselwirkungen frühzeitig erkannt werden. In einer weiteren Ausbaustufe soll diese Liste zu einem umfassenden Medikationsplan weiterentwickelt werden.

