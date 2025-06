7 vs. Wild: Teilnehmer stehen fest und Fans kritisieren Amazon

Schon nach dem Schritt zu Amazon wurde die Kritik an 7 vs. Wild etwas lauter, für mich war die letzte Staffel sogar sehr nah am Reality TV-Konzept. Mit der neuen und fünften Staffel wurde dann bekannt, dass Fritz Meinecke komplett raus ist.

Er hat das Projekt an Amazon für Prime Video verkauft und auch Max und Johannes haben das Projekt verlassen. Das sorgte für Kritik, die Amazon mit dem neuen Ort erst etwas besänftigen konnte, denn es geht in diesem Jahr in den Amazonas.

7 vs. Wild: Kritik an den Teilnehmern

Eigentlich ein spannender Ort – wären das nicht die Teilnehmer. Diese wurden am Wochenende bekannt gegeben und die Kritik der Fans ist überall in den sozialen Medien zu lesen. Es scheint so, als ob „Survival“ nicht mehr wirklich wichtig ist.

Amazon geht es noch mehr um „bekannte“ Personen aus dem Internet und man hofft sicher, dass deren Reichweite dafür sorgt, dass deren Zuschauer bei Amazon Prime Video dabei sind und am Ende liegt der Fokus eben auf einem Amazon-Abo.

Fans gehen davon aus, dass das jetzt noch mehr Dschungelcamp 2.0 wird und ich sage es mal so, Amazon hätte da vermutlich nichts dagegen. Man soll zwar kein Fazit im Vorfeld ziehen, aber Amazon wird es nicht leicht mit dieser Staffel haben.

Joe Vogel

Fibi Evelyn Pfeifer (xFibii)

David Leichtle

Janine Michaelsen

Imke Salander

Lucas Michels (AviveHD)

Kristian Grippo (Kris8an)

