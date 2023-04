Achtung: Neuer Zelda-Leak zeigt noch etwas mehr Gameplay

Nintendo präsentierte uns erst gestern den letzten Trailer für Zelda: Tears of the Kingdom, der vor dem Release am 12. Mai erscheint. Und was für ein Trailer. Bisher war ich nur gespannt auf das Spiel, aber dieser Trailer ist verdammt gut gelungen.

Allerdings bedeutet das auch, dass wir jetzt einen Monat warten müssen (wobei die Reviews sicher kurz vor dem Release kommen). Wer gerne noch mehr sehen will, für den gibt es ein neues Video, welches noch mehr neues Gameplay präsentiert.

Zelda: Erster Werbeclip vorab aufgetaucht

Bevor ihr das Video schaut: Es ist ein Werbeclip von Nintendo of America, der noch nicht ganz fertig ist und den man sicher nach Release ausstrahlen wird. Die Szenen sind von Nintendo ausgewählt und es gibt keine großen Story-Spoiler im Video.

Doch es ist Material, was Nintendo vermutlich nicht vorher zeigen möchte, daher an dieser Stelle eben die Warnung. Wer wirklich nur das offizielle Marketing sehen will, der macht einen Bogen um das Video. Es ist übrigens nur 30 Sekunden lang, auch wenn eine Minute angezeigt wird, die zweite Hälfte des Videos ist nur Schwarz.

