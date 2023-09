Microsoft und Activision Blizzard: UK-Behörde stimmt vorläufig zu

Microsoft hatte nicht die beste Woche mit Blick auf die Xbox-Leaks, aber es gibt noch eine gute Nachricht, denn die Competition and Markets Authority (CMA) hat vorläufig zugestimmt und in Großbritannien ist man mit den neuen Bedingungen doch zufrieden. Es ist noch keine finale Entscheidung, aber es sieht sehr gut aus.

Man holt sich jetzt noch bis zum 6. Oktober das Feedback von anderen Anbietern auf dem Markt und am 18. Oktober soll es die finale Entscheidung geben. Ich gehe davon aus, dass Microsoft diese noch abwartet, bevor man diesen Deal eintütet. Man will sich übrigens bis zum 18. Oktober Zeit lassen, das ist dann der große Tag.

Im Hintergrund dürften jetzt die entsprechenden Statements, Marketingbilder und Co. ausgearbeitet werden und in etwa einem Monat rechne ich damit, dass man das ganz groß feiert. Das neue Call of Duty kommt dann übrigens nur wenige Tage nach der möglichen Übernahme, es wird also direkt ein großer Blockbuster erscheinen.

