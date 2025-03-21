Mobilität

ADAC: 40.000 Fahrräder wieder flottgemacht

Seit dem Start der bundesweiten Fahrrad-Pannenhilfe im Juni 2022 haben die „Gelben Engel“ des ADAC bereits fast 40.000 Fahrräder wieder flott gemacht, allein 17.000 im vergangenen Jahr.

Häufigste Pannenursache sind mit 69 Prozent defekte oder platte Reifen, gefolgt von Problemen mit der Kette (8 Prozent) und der Elektrik (6 Prozent).

Radfahrer mit etwas Geschick können sich inzwischen auch an vielen Orten selber helfen: Für kleinere Reparaturen steht ein Netz von rund 150 ADAC Fahrradservicestationen mit kostenlosem Werkzeug zur Verfügung. Weitere Tipps zur Fahrradpflege und zur Wahl des richtigen Modells gibt es im ADAC-Podcast „Studio Mobilität“.

Im Notfall ist die ADAC Pannenhilfe rund um die Uhr unter der Telefonnummer 089 2020 4000 sowie digital über die Pannenhilfe-App oder die Web-App erreichbar.


