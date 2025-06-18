Ära der Kamera-Marken bei Smartphones endet wohl so langsam

OnePlus wird sich wohl von Hasselblad als Kamera-Marke trennen und das nächste Flaggschiff soll der Start einer eigenen Marke für Kamera-Technologien sein, wenn man Digital Chat Station (einer sehr bekannten Quelle aus China, Weibo) glaubt.

Diese hat schon vor etwas mehr als einem Jahr das Ende dieser Ära angedeutet und jetzt geht es langsam los. Das nächste Flaggschiff von OnePlus wird demnach eine neue Kameraanordnung haben und auf das „H“ Hasselblad-Logo verzichten.

Oppo könnte hier ebenfalls nachziehen und ich bin mal gespannt, wie lange Vivo noch an Zeiss festhält. Bleibt noch Xiaomi, die mit Leica arbeiten, deren Deal ist aber noch nicht so alt, daran wird man vermutlich noch ein paar Jahre festhalten.

Nokia führte diese Strategie damals ein, aber nicht alle Marken sprangen auf, große Hersteller wie Samsung oder Apple setzten weiterhin darauf, dass die Kameras so gut sind, weil man keine externe Hilfe hatte. Und so ein Branding ist oft gar nicht günstig, OnePlus hat sicher sehr viel Geld an Hasselblad für das Logo gezahlt.

Huawei hat übrigens gezeigt, dass man diese Logos nicht benötigt, denn nach dem Aus mit Leica baute man mit „Xmage“ (sehr erfolgreich) ein eigenes Branding auf.