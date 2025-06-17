Samsung bestätigt erste Details zur neuen Galaxy Watch 8

Samsung wird uns im Juli die „neue Samsung Galaxy Watch-Serie“ zeigen, das hat das Unternehmen jetzt offiziell bestätigt. Wir wissen seit ein paar Tagen, wie alle Uhren aussehen, die neue Classic ist oben zu sehen (Bild stammt von Evan Blass).

Heute hat man die ersten Details verraten, fokussiert sich dabei aber in erster Linie auf die Software und somit One UI 8 Watch. Basis dürfte das neue Wear OS 6 von Google sein, aber Samsung nennt die konkrete Version von Wear OS leider nicht.

Samsung fokussiert sich auf Fitness

Was werden wir in diesem Jahr sehen? Es gibt eine Schlafenszeit-Anleitung, die euer Schlafverhalten analysiert und euch Empfehlungen gibt. Neu ist auch noch die Gefäßbelastung und wir bekommen mit der neuen Version auch einen Lauf-Coach.

Den Antioxidantien-Index, der dann Carotinoide aus grünem und orangefarbenem Gemüse und Obst in der Haut messen kann, kennen wir bereits, darüber sprach Samsung schon früher. Es geht also in diesem Jahr in erster Linie um die Fitness.

Samsung lässt offen, welche (oder ob) Funktionen von hier auch für ältere Uhren kommen, aber man zeigte in der Pressemitteilung immerhin die 7er-Reihe, das lässt also hoffen. Mehr Details gibt es dann auf dem nächsten Unpacked-Event im Juli.