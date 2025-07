Alan Wake 2: Das DLC kommt überraschend früh

Es war zwar bekannt, dass wir im Herbst ein DLC namens „The Lake House“ für Alan Wake 2 sehen werden, aber bisher war es eben komplett ruhig bei Remedy. Dabei müssen wir laut ersten Online Händlern wirklich nicht mehr lange warten.

Das DLC soll bereits am 22. Oktober erscheinen, also genau genommen in weniger als einer Woche. Da wundert es mich wirklich, dass das Marketing so mager ist. Die finale Bestätigung für das Datum dürfte es morgen auf dem Xbox-Event geben.

Nächste Woche erscheint übrigens auch die physische Deluxe Version von Alan Wake 2 für 80 Euro, welche das Hauptspiel, das DLC und auch den ersten Teil als Remastered Version enthält. Gutes Bundle, ich bin sehr auch das DLC gespannt.

