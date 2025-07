Xbox: Am Donnerstag gibt es neue Spiele

Es hat sich bereits angedeutet und jetzt ist es offiziell, denn Microsoft plant noch ein Xbox Partner Preview Event am 17. Oktober um 19 Uhr. Man verspricht „ein Dutzend neuer Trailer“ und wird die 25 Minuten lange Veranstaltung live zeigen.

Mit dabei sind unter anderem Alan Wake II, The Lake House, Like A Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii und Wuchang: Fallen Feathers, aber laut Microsoft sind auch ein paar Weltpremieren geplant. Die Anzahl der geplanten Xbox-Spiele ist unbekannt.

Schauen wir mal, ob Microsoft noch die ein oder andere Überraschung für 2024 parat hat, rechnet aber mit keiner Ankündigung der Xbox Studios selbst. Diese Woche geht es um Drittanbieter, es dürfte also auch für PlayStation und Switch interessant werden. Ich bin vor allem auf Alan Wake II, The Lake House gespannt.

