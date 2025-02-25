Alexa 2.0 kommt: Eine große Woche für Amazon

Amazon hat zu einem Event am 26. Februar geladen und verraten, dass es dort um Alexa geht. Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Event von Amazon, die sich bei sowas bisher immer auf den Herbst und das Weihnachtsgeschäft fokussierten.

Alexa 2.0: Amazon plant neue Version

Doch es steht eine neue Version von Alexa an, die gerne Alexa 2.0 bezeichnet wird und mit ChatGPT und Co. mithalten soll. Diese neue Alexa bereitet jedoch bis heute Probleme und war vor allem letzten Herbst noch nicht bereit für die große Bühne.

Jetzt ist man sich bei Amazon halbwegs sicher, auch wenn man hört, dass die neue Alexa eigentlich diese Woche starten sollte und später kommt. Aktuell peilt Amazon wohl einen Start im März an, also einen Monat später, aber das ist alles unsicher.

Alexa 2.0: Es wird nicht kostenlos sein

Es gibt viele spannende Fragen rund um Alexa 2.0, dazu zählt nicht nur, wie gut die neue Version ist, sondern ob sie auch direkt auf Deutsch in Deutschland startet und vor allem, was sie kosten soll, denn das Erlebnis wird definitiv nicht kostenlos sein.

Amazon möchte eine monatliche Gebühr für die bessere Alexa haben, auch wenn man sie zum Start wohl noch eine Weile kostenlos testen kann. Bei den Kosten gab es bisher mehrere Gerüchte zur Summe, sicher ist nur, dass hier Kosten entstehen.

Alexa 2.0: Neue Echo-Hardware kommt

Neben Alexa 2.0 wird es aber auch neue Hardware geben und Panos Panay, der seit etwas mehr als einem Jahr die Hardware-Sparte rund um die Echos leitet, ist mit von der Partie. Es ist also mit einem neuen Echo-Lineup für Alexa 2.0 zu rechnen.

Die Events von Amazon sind dafür bekannt, dass es viele neue Produkte gibt, auch wenn es in den letzten Jahren etwas weniger wurden. Doch sie sind auch für viele Experimente bekannt und ich bin mir sicher, dass da einiges für 2025 geplant ist.

Alexa 2.0: Es steht viel auf dem Spiel

Es wird ein spannendes Alexa-Event, vielleicht das bisher spannendste, welches Amazon je abgehalten hat. Das KI-Wettrennen läuft und Apple startet ebenfalls im Frühjahr (im April) durch, da wird man zeigen wollen, wie gut die neue Alexa ist.

Als Alexa-Nutzer bin ich besonders gespannt, was Amazon geplant hat, was die neue Alexa kostet, was man zur „alten“ Alexa sagt, die weiter bestehen bleibt und das neue Echo-Lineup für das aktuelle Jahr könnte ebenfalls interessant werden.