Alexa 2.0 kommt: Eine große Woche für Amazon
Amazon hat zu einem Event am 26. Februar geladen und verraten, dass es dort um Alexa geht. Es ist ein ungewöhnlicher Zeitpunkt für ein Event von Amazon, die sich bei sowas bisher immer auf den Herbst und das Weihnachtsgeschäft fokussierten.
Alexa 2.0: Amazon plant neue Version
Doch es steht eine neue Version von Alexa an, die gerne Alexa 2.0 bezeichnet wird und mit ChatGPT und Co. mithalten soll. Diese neue Alexa bereitet jedoch bis heute Probleme und war vor allem letzten Herbst noch nicht bereit für die große Bühne.
Jetzt ist man sich bei Amazon halbwegs sicher, auch wenn man hört, dass die neue Alexa eigentlich diese Woche starten sollte und später kommt. Aktuell peilt Amazon wohl einen Start im März an, also einen Monat später, aber das ist alles unsicher.
Alexa 2.0: Es wird nicht kostenlos sein
Es gibt viele spannende Fragen rund um Alexa 2.0, dazu zählt nicht nur, wie gut die neue Version ist, sondern ob sie auch direkt auf Deutsch in Deutschland startet und vor allem, was sie kosten soll, denn das Erlebnis wird definitiv nicht kostenlos sein.
Amazon möchte eine monatliche Gebühr für die bessere Alexa haben, auch wenn man sie zum Start wohl noch eine Weile kostenlos testen kann. Bei den Kosten gab es bisher mehrere Gerüchte zur Summe, sicher ist nur, dass hier Kosten entstehen.
Alexa 2.0: Neue Echo-Hardware kommt
Neben Alexa 2.0 wird es aber auch neue Hardware geben und Panos Panay, der seit etwas mehr als einem Jahr die Hardware-Sparte rund um die Echos leitet, ist mit von der Partie. Es ist also mit einem neuen Echo-Lineup für Alexa 2.0 zu rechnen.
Die Events von Amazon sind dafür bekannt, dass es viele neue Produkte gibt, auch wenn es in den letzten Jahren etwas weniger wurden. Doch sie sind auch für viele Experimente bekannt und ich bin mir sicher, dass da einiges für 2025 geplant ist.
Alexa 2.0: Es steht viel auf dem Spiel
Es wird ein spannendes Alexa-Event, vielleicht das bisher spannendste, welches Amazon je abgehalten hat. Das KI-Wettrennen läuft und Apple startet ebenfalls im Frühjahr (im April) durch, da wird man zeigen wollen, wie gut die neue Alexa ist.
Als Alexa-Nutzer bin ich besonders gespannt, was Amazon geplant hat, was die neue Alexa kostet, was man zur „alten“ Alexa sagt, die weiter bestehen bleibt und das neue Echo-Lineup für das aktuelle Jahr könnte ebenfalls interessant werden.
Es ist mittlerweile grauenvoll, gibt es eigentlich nichts mehr umsonst als Service für die Kunden?Für jede Kleinigkeit muss man mittlerweile bezahlen da mache ich nicht mehr mit.wenn das normale Alexa nicht mehr geht fliegt es in die Tonne.
Dann wars dass mit Alexa, Gier frisst Hirn und fertig. Aber reichlich verpeilter werden diese Spielchen mitmachen, siehe Wahlergebnisse in den alten Bumdesländern.
Meinst die neuen Bundesländer.
Die verpeilten AFD’ler.
Ne ne. Er hatte schon recht, so wie er es schrieb. Der ossi ist schlau und stellt sich dumm, beim wessi ist es andersrum.
Stimmt. AFD-Wähler sind eh die schlausten. Das merkt man immer wieder an ihrer überragenden Rechtschreibung, ihrer Eloquenz und der Art und Weise wie sie mit Sachargumenten umgehen. Einfach eine überlegene Spezies, die den ganzen Dummköpfen die Altparteien wählen und Staatsfunk schauen, weit voraus sind.
Es ist echt lustig wie ihr blauen Schlümpfe versucht euch in jeden Thread irgendwie einzubringen. Einerseits sehr erschreckend, andrerseits auch erbärmlich. Aber gut, was erwartet man von Menschen, die eine Partei wählen die ausschließlich Unsinn erzählt und den dummen Michel belügt…
Solange Alexa das Licht ein- und ausschalten und den Wecker stellen kann, bin ich zufrieden. ;)
Dass Alexa 2.0 mit ChatGPT mithalten können soll, kann ich mir kaum vorstellen. Man muss sich doch nur den Rest von Amazons Software angucken, das sagt doch alles. Sollnse ChatGPT integrieren, ist glaub die bessere Variante.
Also für meine Zwecke reicht mir auch die alte Alexa und ich zahle sicher keine Abogebühren für eine Alexa. Alles mit einem Abomodell ist leider bei mir zum Scheitern verurteilt, dafür ist das Leben schon zu teuer.
Aber das arme Amazon braucht doch Geld…… Möchtest Du wirklich der Grund sein, weshalb sie pleite gehen. #Sarkasmusschild
Also bei mir wird’s auch kein Abo geben. Da geb ich dir einfach Recht
Ich bin gespannt. Alles erstmal locker angehen. Die kostenfreie Zeit werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und wenn die neuen Features es uns wert sind, würden wir über ein Abo-Modell nachdenken. Es kommt halt auch darauf an, wieviel es kosten wird. Solche Software ist ohnehin die Zukunft. Man kann sich nicht vor allem verschließen.