Apple iPhone Fold: Das Display soll „beispiellos“ sein

Apple plant angeblich ein faltbares iPhone für 2026 und laut Digital Chat Station, einer bekannten Quelle aus China, gibt es ein ca. 5,5 Zoll großes Display außen und ein ca. 7,7 Zoll großes Display innen. Laut Quelle soll es sich um ein „beispielloses Seitenverhältnis“ handeln, also eins, was es bisher noch nicht auf dem Markt gibt.

Das faltbare iPhone dürfte aber laut Quelle in Richtung Oppo Find N5 gehen, also eher breit und nicht so hoch sei. Damit verfolgt man einen anderen Ansatz als der Marktführer, bei Samsung setzt man eher auf schmale Display im zugeklappten Zustand. Aufgeklappt erinnert das faltbare iPhone dann quasi an ein iPad mini.

Für mich sind das positive Nachrichten, denn ein faltbares Smartphone ist für mich nur sinnvoll, wenn es im aufgeklappten Zustand einen Mehrwert bietet und das ist bei den Flip-Modellen (für mich) nicht der Fall. Ich befürchte aber, dass ein iPhone Fold ganz locker eine vierstellige Summe mit einer 2 an erster Stelle kosten wird.

Apple Iphone 17 Pro Mockup

Apple hat einen klaren Fokus beim neuen iPhone

Apple bietet eine gute Kamera im iPhone, aber man hinkt bei Fotos durchaus öfter mal hinterher. Und auch aktuell bei…

24. Februar 2025 | Jetzt lesen →

  1. Manuel 👋
    sagt am

    Ich hätte bei der Beschreibung „eher breit und nicht so hoch“ jetzt an das alte Oppo Find N2 Fold oder das erste Pixel Fold und nicht das N5 gedacht. Das N2 ist ja eher im Tablet-Format wenn es auf geklappt ist, im Gegensatz zu den meisten anderen Foldables.

    Antworten
  2. Timotime 👋
    sagt am

    2026 erst? 😫

    Antworten
    1. Felix 🔆
      sagt am zu Timotime ⇡

      Wohin nur mit dem Geld in der Zwischenzeit?😭😩

      Antworten
      1. Matze50 🌀
        sagt am zu Felix ⇡

        eAuto kaufen?
        Dann hast nix mehr

        Antworten
        1. Peter 🍀
          sagt am zu Matze50 ⇡

          Was ein selten Sinn….loser Kommentar.

          Antworten

