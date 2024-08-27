Dienste

Alexa 2.0 wird teuer: Amazon plant die „neue Alexa“ für Oktober

Amazon arbeitet seit einer Weile an einer neuen Version von Alexa, die etwas mehr kann und mit Google Gemini und Co. mithalten soll. Glaubt man der Washington Post, dann wird diese neue Version von Amazon Alexa im Oktober 2024 starten.

Amazon: Die „neue Alexa“ wird teuer

Doch auch diese Quelle geht in die gleiche Richtung, wie eine ältere Meldung vom Juni, denn die „neue Alexa“ wird etwas kosten. Interne Dokumente zeigen ein Abo, welches bis zu 10 Dollar pro Monat kosten kann, der finale Preis ist noch offen.

Die „klassische Alexa“, wie sie in den Dokumenten genannt wird, bleibt allerdings kostenlos. Da stellt sich dann nur die Frage, ob Amazon überhaupt noch neue Funktionen einführt, wenn man eine bessere Alexa hat, mit der man Geld verdient.

Welche Extras wird diese neue Version von Alexa bieten? Sie soll kurz vor den US-Wahlen starten und unter anderem einen täglichen KI-Überblick der News bieten. Außerdem gibt es bessere Rezeptvorschläge und einen eigenen Chatbot für Kinder.

Alexa 2.0: Mehr einkaufen bei Amazon

Amazon hat die neue Alexa aber auch so trainiert, dass sie besser verkaufen kann, man erhofft sich davon einen Push im Online Shop. Sie soll zusätzlich ein besseres und flüssigeres Gespräch mit euch führen können und sehr „charismatisch“ wirken.

In den Dokumenten wird die neue Version auch Alexa 2.0 genannt und der Chatbot für Kinder ist nur eine Neuerung für diese, denn der Fokus liegt auf den jüngeren Mitbürgern dieser Erde. Vermutlich auch, damit sich diese an Alexa gewöhnen.

Eine neue und bessere Version von Alexa würde ich begrüßen, aber ein Abo für 10 Euro im Monat wird mir das ganz sicher nicht wert sein. Es ist aber noch nicht klar, auf welchen Echo-Speakern die neue Alexa ab „Mitte Oktober“ verfügbar sein wird.

