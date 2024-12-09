Alexa, was wurdest du 2024 häufig gefragt?

Es ist Dezember und somit die Zeit der Jahresrückblicke. Amazon ist ebenfalls mit dabei und hat heute verraten, was Alexa-Nutzer in diesem Jahr besonders häufig wissen wollten. Dabei hat man mehrere Top 5 bzw. Top 10 Listen veröffentlicht.

Der am meisten über Alexa und Amazon Music nachgefragte Song (exklusive Kinderinhalte) ist „Dorfkinder“ von Finnel, gefolgt von „Bauch, Beine, Po“ von Shirin David und „Burgerpommes“ von LukasBS (feat. iCrimax & Marvin Vlogt).

In den Top 3 der am meisten gehörte Künstler (exklusive Kinderinhalte) steht Ayliva an erster Stelle, gefolgt von Apache 207 und Shirin David. Auch das am häufigsten nachgefragte Album (exklusive Kinderinhalte) über Alexa und Amazon Music ist ein deutscher Klassiker: „Error in the System (2023 Remaster)“ von Peter Schilling.

Amazon Alexa: Top 10 Promis

Cristiano Ronaldo Lionel Messi Kylian Mbappé Manuel Neuer Thomas Müller Jamal Musiala Neymar Erling Haaland Toni Kroos Franz Beckenbauer

Amazon Alexa: Top 5 Musiker

Michael Jackson Taylor Swift Helene Fischer Dieter Bohlen Eminem

Amazon Alexa: Top 5 Frauen

Taylor Swift Helene Fischer Lena Meyer-Landrut Angela Merkel Heidi Klum

Amazon Alexa: Top 5 Politiker

Donald Trump Vladimir Putin Olaf Scholz Joe Biden Angela Merkel

Amazon Alexa: Top 10 Rezepte

Pfannkuchen Kaiserschmarrn Kartoffelchips selbstgemacht Knoblauch-Champignons Waffeln Saftiges Butter-Rührei Lasagne Apfelkuchen Pizzateig Gurkensalat

Amazon Alexa: Top 5 Sport

Wann ist das nächste Fußballspiel? Wie lauten die Ergebnisse von Bayern München? Wann ist das nächste Europaspiel? Wann beginnt das Spiel von Bayern München? Was ist das Ergebnis von Borussia Dortmund?

Amazon Alexa: Top 5 Easter Eggs

Wie macht der Fuchs? Alles gut? Aktiviere den Alexa Super Modus. Kopf oder Zahl? Was ist Alexas Lieblingslied?

Amazon Alexa: Allgemeinwissen

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Deutschland?

Wie behandelt man Kopfschmerzen?

Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?

Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Berlin?

Wie hoch ist der Eiffelturm?

Welches sind die Farben des Regenbogens?

⋆Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.