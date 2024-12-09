Dienste

Alexa, was wurdest du 2024 häufig gefragt?

Autor-Bild
Von
| 1 Kommentar
Amazon Echo Spot 2024 Header

Es ist Dezember und somit die Zeit der Jahresrückblicke. Amazon ist ebenfalls mit dabei und hat heute verraten, was Alexa-Nutzer in diesem Jahr besonders häufig wissen wollten. Dabei hat man mehrere Top 5 bzw. Top 10 Listen veröffentlicht.

Der am meisten über Alexa und Amazon Music nachgefragte Song (exklusive Kinderinhalte) ist „Dorfkinder“ von Finnel, gefolgt von „Bauch, Beine, Po“ von Shirin David und „Burgerpommes“ von LukasBS (feat. iCrimax & Marvin Vlogt).

In den Top 3 der am meisten gehörte Künstler (exklusive Kinderinhalte) steht Ayliva an erster Stelle, gefolgt von Apache 207 und Shirin David. Auch das am häufigsten nachgefragte Album (exklusive Kinderinhalte) über Alexa und Amazon Music ist ein deutscher Klassiker: „Error in the System (2023 Remaster)“ von Peter Schilling.

Amazon Alexa: Top 10 Promis

  1. Cristiano Ronaldo
  2. Lionel Messi
  3. Kylian Mbappé
  4. Manuel Neuer
  5. Thomas Müller
  6. Jamal Musiala
  7. Neymar
  8. Erling Haaland
  9. Toni Kroos
  10. Franz Beckenbauer

Amazon Alexa: Top 5 Musiker

  1. Michael Jackson
  2. Taylor Swift
  3. Helene Fischer
  4. Dieter Bohlen
  5. Eminem

Amazon Alexa: Top 5 Frauen

  1. Taylor Swift
  2. Helene Fischer
  3. Lena Meyer-Landrut
  4. Angela Merkel
  5. Heidi Klum

Amazon Alexa: Top 5 Politiker

  1. Donald Trump
  2. Vladimir Putin
  3. Olaf Scholz
  4. Joe Biden
  5. Angela Merkel

Amazon Alexa: Top 10 Rezepte

  1. Pfannkuchen
  2. Kaiserschmarrn
  3. Kartoffelchips selbstgemacht
  4. Knoblauch-Champignons
  5. Waffeln
  6. Saftiges Butter-Rührei
  7. Lasagne
  8. Apfelkuchen
  9. Pizzateig
  10. Gurkensalat

Amazon Alexa: Top 5 Sport

  1. Wann ist das nächste Fußballspiel?
  2. Wie lauten die Ergebnisse von Bayern München?
  3. Wann ist das nächste Europaspiel?
  4. Wann beginnt das Spiel von Bayern München?
  5. Was ist das Ergebnis von Borussia Dortmund?

Amazon Alexa: Top 5 Easter Eggs

  1. Wie macht der Fuchs?
  2. Alles gut?
  3. Aktiviere den Alexa Super Modus.
  4. Kopf oder Zahl?
  5. Was ist Alexas Lieblingslied?

Amazon Alexa: Allgemeinwissen

  • Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Deutschland?
  • Wie behandelt man Kopfschmerzen?
  • Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
  • Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Berlin?
  • Wie hoch ist der Eiffelturm?
  • Welches sind die Farben des Regenbogens?
Whatsapp Logo Icon 2021 Header

WhatsApp verbessert die Tipp-Anzeige

WhatsApp hat eine „neue“ Tipp-Anzeige-Funktion eingeführt bzw. verschoben und erweitert. Diese wird bereits seit einiger Zeit an die User verteilt,…

6. Dezember 2024 | Jetzt lesen →

Über diesen Affiliate-Link unterstützt du mobiFlip – Werbung ohne Zusatzkosten für dich.



Fehler melden1 Kommentar

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Alfons 🌀
    sagt am

    Interessante „Promi“ Liste, sieht für mich einfach nach einer top zehn Fußballspieler Liste aus 😂

    Antworten

Du bist hier:
mobiFlip / News / Dienste / Alexa, was wurdest du 2024 häufig gefragt?
Weitere Neuigkeiten
Apple iOS 26 kommt: Hier sind 5 schnelle Tipps
in Anleitungen
Volkswagen Id. Gti Concept
VW ID Golf: Volkswagen hat schlechte Nachrichten
in Mobilität
Volkswagen ist jetzt wieder „das echte Volkswagen“
in Mobilität
Mein Tipp der Woche: Shinobi: Art of Vengeance
in Kommentar
backFlip 37/2025: Ford deutet eine sehr große Ankündigung an
in backFlip
Vodafone Elektroschrott
Sammlung von Elektroaltgeräten soll verbessert werden
in Hardware
Bike Fahrrad
Deutsche Bahn verschenkt Kaffee und Gutscheine – einfach nur fürs Radfahren
in Dienste
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom und Stadtwerke Hilden vereinbaren FTTH-Ausbau
in Telekom
Zwei Drittel offen für Verzicht auf eigene Pkw
in Mobilität
Joyn
Joyn verzeichnet deutliche Reichweitensteigerung
in News