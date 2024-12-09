Alexa, was wurdest du 2024 häufig gefragt?
Es ist Dezember und somit die Zeit der Jahresrückblicke. Amazon ist ebenfalls mit dabei und hat heute verraten, was Alexa-Nutzer in diesem Jahr besonders häufig wissen wollten. Dabei hat man mehrere Top 5 bzw. Top 10 Listen veröffentlicht.
Der am meisten über Alexa und Amazon Music nachgefragte Song (exklusive Kinderinhalte) ist „Dorfkinder“ von Finnel, gefolgt von „Bauch, Beine, Po“ von Shirin David und „Burgerpommes“ von LukasBS (feat. iCrimax & Marvin Vlogt).
In den Top 3 der am meisten gehörte Künstler (exklusive Kinderinhalte) steht Ayliva an erster Stelle, gefolgt von Apache 207 und Shirin David. Auch das am häufigsten nachgefragte Album (exklusive Kinderinhalte) über Alexa und Amazon Music ist ein deutscher Klassiker: „Error in the System (2023 Remaster)“ von Peter Schilling.
Amazon Alexa: Top 10 Promis
- Cristiano Ronaldo
- Lionel Messi
- Kylian Mbappé
- Manuel Neuer
- Thomas Müller
- Jamal Musiala
- Neymar
- Erling Haaland
- Toni Kroos
- Franz Beckenbauer
Amazon Alexa: Top 5 Musiker
- Michael Jackson
- Taylor Swift
- Helene Fischer
- Dieter Bohlen
- Eminem
Amazon Alexa: Top 5 Frauen
- Taylor Swift
- Helene Fischer
- Lena Meyer-Landrut
- Angela Merkel
- Heidi Klum
Amazon Alexa: Top 5 Politiker
- Donald Trump
- Vladimir Putin
- Olaf Scholz
- Joe Biden
- Angela Merkel
Amazon Alexa: Top 10 Rezepte
- Pfannkuchen
- Kaiserschmarrn
- Kartoffelchips selbstgemacht
- Knoblauch-Champignons
- Waffeln
- Saftiges Butter-Rührei
- Lasagne
- Apfelkuchen
- Pizzateig
- Gurkensalat
Amazon Alexa: Top 5 Sport
- Wann ist das nächste Fußballspiel?
- Wie lauten die Ergebnisse von Bayern München?
- Wann ist das nächste Europaspiel?
- Wann beginnt das Spiel von Bayern München?
- Was ist das Ergebnis von Borussia Dortmund?
Amazon Alexa: Top 5 Easter Eggs
- Wie macht der Fuchs?
- Alles gut?
- Aktiviere den Alexa Super Modus.
- Kopf oder Zahl?
- Was ist Alexas Lieblingslied?
Amazon Alexa: Allgemeinwissen
- Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Deutschland?
- Wie behandelt man Kopfschmerzen?
- Wie weit ist der Mond von der Erde entfernt?
- Wie hoch ist die Einwohnerzahl von Berlin?
- Wie hoch ist der Eiffelturm?
- Welches sind die Farben des Regenbogens?
Interessante „Promi“ Liste, sieht für mich einfach nach einer top zehn Fußballspieler Liste aus 😂