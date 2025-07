Alfa Romeo Junior: Neue Version startet sehr teuer in Deutschland

Mit dem Alfa Romeo Junior können Kunden seit einigen Wochen das erste E-Auto der Marke in Deutschland bestellen, aber es gibt noch mehr. Mit „Veloce“ steht jetzt die neue Top-Version mit 207 kW (280 PS) bereit und kann auch bestellt werden.

Preis? Stellantis möchte 48.500 Euro dafür haben, was für Standard-Stellantis-Technik mit einem 54 kWh großen Akku und 100 kW Ladeleistung verrückt ist. Da gibt es ein Tesla Model Y mit deutlich besserer Technik und 600 km Reichweite.

Reicht das Image von Alfa Romeo aus, damit Kunden über 50.000 Euro (es geht immerhin erst bei 48.500 Euro los, die normale Version knackt mit ein paar Extras schon die 45.000 Euro) auf den Tisch legen? Ich bin da ehrlich gesagt skeptisch.

In China, wo Elektroautos stark wachsen, mischt Alfa Romeo nicht mit. Und bei uns in Europa ist die Nachfrage derzeit verhalten und daher hat bereits ein Preiskampf begonnen. Mit Blick auf die Konkurrenz müsste der Junior bei unter 35.000 Euro starten, jedenfalls bei der Technik, der Veloce sollte maximal 40.000 Euro kosten.

Aber vielleicht täusche ich mich auch, in Europa ist das Image einer Marke oft noch wichtig, nicht nur die Technik. Es ist ein freier Markt, bei Alfa Romeo wird man es also einfach mal versuchen. Die Kunden entscheiden am Ende, ob sie mitmachen.

