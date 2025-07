Der Preiskampf bei Elektroautos hat begonnen

Ab 2025 stehen strengere CO₂-Regelungen in der EU an und in vielen Ländern ist die Nachfrage nach Elektroautos, die einen Flottenwert spürbar senken können, im Moment doch eher verhalten. Und auch die Förderungen wurden 2024 reduziert.

Jetzt liegt es also endlich mal an den Autoherstellern, wenn sie ihr Portfolio etwas umweltfreundlicher gestalten wollen. Viele Experten haben einen Preiskampf für 2025 vorhergesagt und genau dieser hat jetzt bei den Elektroautos begonnen.

VW, Opel und Co. senken die Preise

Volkswagen senkte vor ein paar Wochen die Preise beim VW ID.3 und spricht jetzt ganz offen darüber, dass das nur der Anfang ist. Tesla hat das Model 3 auch wieder günstiger gemacht und Hyundai schließt sich hier mit dem aktualisierten Kona an.

Opel ist ebenfalls mit dabei und reagiert zunächst beim elektrischen Corsa, den man jetzt ebenfalls für unter 30.000 Euro bekommt. Die neue Preisliste (PDF) zeigt erstmals eine 2 an erster Stelle, weitere Modelle könnten aber schon bald folgen.

Das bedeutet nicht, dass die Elektroautos schon auf dem Level der Verbrenner sind, ein Corsa startet grundsätzlich bei unter 23.000 Euro, aber wir bewegen uns darauf zu. Und auch bei den Luxusmarken merkt man, dass die Grenze erreicht ist.

Preiskampf bei E-Autos für 2025 erwartet

Diese ersten Maßnahmen sind allerdings nur der Anfang, bei dem Hersteller noch sehr zaghaft vorgehen, sobald die CO₂-Grenzwerte kommen, werden Marken wie VW noch viel aggressiver vorgehen müssen, damit man Kunden gewinnen kann.

Ich bin gespannt, wie sich 2025 entwickelt, aber es ist langsam Zeit, dass sich hier etwas tut und der Unterschied zum Verbrenner schmilzt. Und sobald man auf dem Level der Verbrenner angelangt ist, wäre ein Elektroauto damit sogar günstiger.

Es kostet weniger im Unterhalt, wenn man die richtigen Voraussetzungen hat, dann kostet der Kilometer deutlich weniger, das Potenzial ist da. Jetzt muss nur noch der Ausbau der Ladeinfrastruktur folgen, aber dafür würde es die Politik benötigen.

