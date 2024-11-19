Amazon Alexa 2.0: Neue Version bereitet Probleme

Dienste

Eigentlich wollte Amazon noch Ende 2024 eine neue Version von Alexa zeigen, eine Alexa 2.0 mit mehr KI-Funktionen, um im aktuellen Wettstreit mit Google Gemini und ChatGPT mithalten zu können. Allerdings möchte Amazon dafür Geld haben.

Und da muss natürlich alles perfekt zum Start laufen, was nicht der Fall ist, schon vor ein paar Wochen war von Probleme bei der Entwicklung die Rede. Fortune hat ebenfalls ein internes Alexa-Memo einsehen können und bestätigt diese Probleme.

Alexa 2.0 ist noch viel zu langsam

Vor allem die Latenz der „neuen Alexa“ ist noch zu schlecht und Antworten dauern viel zu lange. Und es gibt noch ein Problem, denn die neue und bessere Alexa läuft nicht auf allen (alten) Echo-Speakern und oft nicht auf Drittanbieter-Speakern.

Als Alexa-Nutzer bin und bleibe ich gespannt, wie das mit Alexa 2.0 ablaufen wird. Was wird die bessere Version kosten? Ist die neue Version wirklich besser? Läuft Alexa 2.0 überhaupt überall bei mir? Wie ist sie im Vergleich mit der Konkurrenz?

Die neue Alexa steht für 2025 an

Ich bin grundsätzlich durchaus bereit, ein paar Euro für eine gute KI zu zahlen, wenn sie mir wirklich aktiv hilft. Doch ich will Amazon kein Geld dafür zahlen, dass man mir bessere Shopping-Vorschläge macht, mit denen ich mehr kaufen soll.

Aktuell bin ich skeptisch, denn ich kann verstehen, dass Amazon mit der Alexa-Sparte irgendwann mal Geld verdienen möchte, aber nicht so. Jetzt müssen wir laut den aktuellen Aussagen aber sowieso noch bis 2025 warten, bis Alexa 2.0 kommt.

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

  1. Roberto 🌀
    sagt am

    Meine Freundin erlaubt es mir nicht mehr Alexa in der Wohnung zu haben.

    Antworten
    1. Paul 🏅
      sagt am zu Roberto ⇡

      Ok, cool Story bro

      Antworten
  2. Sam 🏅
    sagt am

    Alexa spielt bei mir Musik ab, schaltet das Licht und setzt ab und zu Einträge auf die Bring-Einkaufsliste. Das war es dann auch. Frage mich, für wie viele die bessere KI überhaupt relevant wäre.

    Antworten
    1. Neuhier 💎
      sagt am zu Sam ⇡

      Find schon sie könnt n bisschen intelligenter werden.

      Antworten

