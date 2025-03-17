Dienste

Amazon Alexa: Kein Interesse an lokalen Daten

Amazon hat kein Interesse an einer lokalen Datenverarbeitung bei Alexa, darauf deutet ein aktueller Schritt in den USA hin. Dort gab es bisher für einige Echos die Option „Keine Sprachaufzeichnungen senden“, womit die Cloud gemeint war.

Diese Echos konnten gewisse Dinge also lokal verarbeiten, was sich ab dem 28. März ändert, denn dann streicht Amazon die Funktion. Aufnahmen werden dann an die Cloud geschickt und verarbeitet – können jedoch danach gelöscht werden.

Amazon gibt an, dass die Privatsphäre dabei natürlich geschützt wird, einige hatten aber bis heute die Hoffnung, dass da vielleicht mehr kommt, wenn es um lokale Funktionen für Amazon Alexa geht. In Deutschland war die Funktion nie verfügbar.

