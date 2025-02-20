Amazon Appstore für Android wird eingestellt

Amazon hat angekündigt, dass der Amazon Appstore für Android-Geräte am 20. August 2025 eingestellt wird. Ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr möglich sein, über Android-Smartphones oder -Tablets auf den Appstore zuzugreifen. Bestehende Apps, die aus dem Amazon Appstore heruntergeladen wurden, funktionieren möglicherweise nicht mehr.

Nutzer von Fire TV und Fire Tablets sind von der Änderung nicht betroffen und können den Appstore weiterhin nutzen.

Darüber hinaus wird auch das Amazon Coins Programm am 20. August 2025 eingestellt. Bereits ab dem 20. Februar 2025 wird es nicht mehr möglich sein, neue Amazon Coins zu erwerben. Nutzer, die noch Coins besitzen, sollten diese spätestens bis zum Stichtag aufbrauchen, da nicht genutzte Coins nach dem 20. August 2025 automatisch zurückerstattet werden. Details zur Rückerstattung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Nutzer, die Abonnements über den Amazon Appstore abgeschlossen haben, können diese weiterhin über die App oder die Amazon-Website verwalten. Wer den Amazon Appstore versehentlich deinstalliert hat, kann ihn über einen bereitgestellten Link zur APK-Datei erneut installieren – solange der Dienst noch verfügbar ist.

Für In-App-Käufe mit Amazon Coins gelten besondere Regeln: Coins können nicht mit anderen Zahlungsmethoden kombiniert werden, sodass Nutzer entweder ausschließlich Coins oder eine alternative Zahlungsmethode verwenden müssen. Sollte das Coins-Guthaben für einen Einkauf nicht ausreichen, kann es für kleinere Einkäufe verwendet oder nach dem Stichtag zurückerstattet werden. Amazon empfiehlt daher, alle verfügbaren Coins vor dem 20. August 2025 auszugeben.

