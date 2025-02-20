Amazon Appstore für Android wird eingestellt
Amazon hat angekündigt, dass der Amazon Appstore für Android-Geräte am 20. August 2025 eingestellt wird. Ab diesem Zeitpunkt wird es nicht mehr möglich sein, über Android-Smartphones oder -Tablets auf den Appstore zuzugreifen. Bestehende Apps, die aus dem Amazon Appstore heruntergeladen wurden, funktionieren möglicherweise nicht mehr.
Nutzer von Fire TV und Fire Tablets sind von der Änderung nicht betroffen und können den Appstore weiterhin nutzen.
Darüber hinaus wird auch das Amazon Coins Programm am 20. August 2025 eingestellt. Bereits ab dem 20. Februar 2025 wird es nicht mehr möglich sein, neue Amazon Coins zu erwerben. Nutzer, die noch Coins besitzen, sollten diese spätestens bis zum Stichtag aufbrauchen, da nicht genutzte Coins nach dem 20. August 2025 automatisch zurückerstattet werden. Details zur Rückerstattung werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.
Nutzer, die Abonnements über den Amazon Appstore abgeschlossen haben, können diese weiterhin über die App oder die Amazon-Website verwalten. Wer den Amazon Appstore versehentlich deinstalliert hat, kann ihn über einen bereitgestellten Link zur APK-Datei erneut installieren – solange der Dienst noch verfügbar ist.
Für In-App-Käufe mit Amazon Coins gelten besondere Regeln: Coins können nicht mit anderen Zahlungsmethoden kombiniert werden, sodass Nutzer entweder ausschließlich Coins oder eine alternative Zahlungsmethode verwenden müssen. Sollte das Coins-Guthaben für einen Einkauf nicht ausreichen, kann es für kleinere Einkäufe verwendet oder nach dem Stichtag zurückerstattet werden. Amazon empfiehlt daher, alle verfügbaren Coins vor dem 20. August 2025 auszugeben.
Ich kann mit meinem Fire die amazon nicht mehr öffnen!!!!!
Verdient. Amazon hat seinen app store noch nie liebevoll behandelt.
Argh, das ist echt dumm.
Habe einige sehr schöne Programme da bekommen. Zum Glück aber nur bei Aktionen kostenlos abgegriffen.
Aber es zeigt sich dadurch sehr schön, dass rein digitale Downloadsoftware ein Verfallsdatum hat. Einer der Gründe, warum ich für Downloadsoftware einschließlich Spiele immer nur so wenig wie möglich zahlen will und keinesfalls Vollpreis.
Es wäre außerdem interessant, wie die EU das rechtlich sieht?
Ich würde es begrüßen wenn diese Anbieter dann gezwungen werden das Geld was jemand für eine App gezahlt hat komplett zu erstatten oder eben diese App weiterhin zugänglich zu halten bzw. wenn die Firma pleite macht (was bei Amazon aber ja nicht der Fall ist) dann auf eine andere Firma zu übertragen, die es möglich macht, dass die Käufer weiterhin ihre Software nutzen können.
Die Alternative dazu ist, rechtzeitig allen Nutzern eine Nachricht schicken, sämtliches DRM zu entfernen und ihnen ermöglichen die Software herunterzuladen und lokal gespeichert auf ewig weiter zu nutzen.
Alles andere ist eigentlich unakzeptabel.