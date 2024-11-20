Amazon Echo Show: Zwei neue Geräte mit Alexa angekündigt

Amazon hat in diesem Jahr kein eigenes Event für Alexa und die Echo-Reihe, was wohl daran liegt, dass man dort eigentlich die neue Alexa zeigen wollte, die doch erst 2025 kommt. Dafür zeigt Amazon die Neuheiten in diesem Jahr nach und nach.

Heute sind die Show-Geräte der Echo-Reihe dran, hier gibt es zwei Neuheiten. Den Anfang macht ein neuer Amazon Echo Show 15, der das Modell von 2022 ablöst. Es kostet 329,99 Euro und kann ab sofort bei Amazon Deutschland bestellt werden.

Ganz neu ist der Amazon Echo Show 21 für 439,99 Euro, der ebenfalls ab heute direkt bei Amazon Deutschland verfügbar ist. Der Bilderrahmen ist laut Amazon sehr beliebt bei Kunden und daher wollte man hier eine größere Version haben.

