Dienste

Amazon setzt bei „neuer Alexa“ auf Drittanbieter

Autor-Bild
Von
|
Amazon Echo Dot 5 Header

Die Entwicklung der neuen Alexa bereitet zwar weiterhin Probleme für Amazon, was aber wohl keine Probleme bereitet, sind die Leaks rund um Alexa 2.0. Und so hat jetzt Business Insider nachgelegt, die ebenfalls interne Dokumente gesehen haben.

Dieses Mal geht es jedoch nicht um die Probleme, sondern eine Idee für die neue Alexa, denn Amazon setzt wohl sehr stark auf Drittanbieter. Und damit sind nicht Skills gemeint, man möchte gewisse Dienste nativ in die neue Alexa integrieren.

Amazon Alexa 2.0 vorerst nur für die USA

Dazu gehören laut Quelle bisher Uber, Ticketmaster, Vagaro, OpenTable, Grubhub, Instacart, Fodors und Thumbtack. Viele davon sind reine US-Dienste, was vermuten lässt, dass Amazon die neue Alexa zum Start exklusiv in den USA anbieten wird.

Doch Amazon möchte in den ersten drei Jahren rund 200 Dienste in die neue Alexa integrieren und diesen mehr Optionen geben, als das mit Skills möglich ist. Dadurch hofft Amazon, dass Alexa-Nutzer bereit für ein kostenpflichtiges Alexa-Abo sind.

Playstation Ps5 Dualsense Grau Controller Header

PlayStation 5 DualSense Controller: So sieht die 30th Anniversary Edition aus

Sony schickt diese Woche die 30th Anniversary Edition der PS5-Kollektion ins Rennen und bei dieser hat man das komplette Lineup…

19. November 2024 | Jetzt lesen →

Fehler meldenKommentare

   

Deine E-Mail bleibt vertraulich. Durch Kommentieren stimmst du der Datenschutzerklärung zu.

Du bist hier:
mobiFlip / Dienste / ...
Weitere Neuigkeiten
Volkswagen Bank zündet den „Zinsturbo“
in Fintech
Disney Plus Farbe Logo 2024 Neu
Neue Serien und Filme: Das sind die Disney+ Neuheiten im September 2025
in News
O2 O2 Telefonica Germany
O2 überrascht Prepaid-Kunden mit Weitersurfgarantie und 5G
in Tarife
Dl Glasfaser Netzausbau
Telekom baut weiter: Über 240.000 neue Glasfaseranschlüsse
in Telekom
Dhl Packstation Digital
Post & DHL: Neue Funktionen im Bereich „Meine Marken“
in Dienste
Amazon startet Temu-Abklatsch „Haul“ im Web
in Handel
Assassin’s Creed Mirage bekommt noch dieses Jahr ein DLC-Erweiterungspaket
in Gaming
S.t.a.l.k.e.r. 2 Heart Of Chornobyl Headerbild
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl – PlayStation-Version profitiert von neue Features
in Gaming
Elon Musk Usa Ki Bild
xAI: Elon Musk reicht Klage gegen Apple und OpenAI ein
in Social
Metal Gear Solid Delta Headerbild
Metal Gear Solid Delta: Snake Eater – Launch-Trailer veröffentlicht
in Gaming