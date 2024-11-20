PlayStation 6 kommt: Es wird spannend bei Sony

Sony hat die Entwicklung der PS5-Generation abgeschlossen, die Pro-Version war das letzte Produkt und jetzt liegt der Fokus auf der PlayStation 6. Wir haben schon im Sommer von AMD als Partner gehört und es gibt schon erste Konzept-Konsolen.

PS6 nutzt UDNA-Architektur von AMD

Und da Sony wohl erste Partner informiert, immerhin werden Spiele viele Jahre im Voraus entwickelt, kommen so langsam die Details ans Licht. Eine bekannte Quelle aus China behauptet, dass die PS6 die UDNA-Architektur von AMD nutzen wird.

Diese nutzt AMD ab Anfang 2026 in der Radeon 9000-Serie, die neue PlayStation steht aktuell aber eher für 2027 oder 2028 im Raum. Bei der CPU wird Sony wohl entweder die Zen4- oder Zen5-Architektur nutzen, das sei noch nicht beschlossen.

PS6-Generation mit Handheld möglich

Sony setzt bei der nächsten PlayStation-Generation voll auf AMD, auch wenn diese Quelle nicht auf ein anderes Gerücht einging, welches von zwei CPUs sprach. Es steht ein neuer PlayStation-Handheld im Raum, vielleicht kommt dieser mit der PS6.

Die Hardware dürfte bei der PlayStation 6 aber nur ein Faktor sein, denn mit der PlayStation 5 Pro führte Sony erstmals PSSR ein, was für PlayStation Spectral Super Resolution steht und eine eigene Upscaling-Technologie für die PS5 Pro ist.

Doch Sony hat PSSR nicht einfach nur für die Pro-Version vorgesehen, das soll langfristig eine wichtige Technologie für die PlayStation werden und ich bin mir sicher, dass die PS6 und mögliche PS6 Pro mit Blick auf PSSR entwickelt werden.

Die nächste PlayStation wird jedenfalls spannend, denn die PS5 Pro zeigt gerade, dass die reine Leistung als Upgrade-Faktor langsam schwierig wird. Das wird a) sehr teuer und b) vielen Spielern immer unwichtiger, da Spiele gut genug aussehen.

Eine PlayStation 6 mit aktueller Hardware wird sich natürlich verkaufen, gar keine Frage, immerhin kann man das mit Exklusivspielen pushen, aber nach dem Erfolg des Portal, könnte ich mir gut vorstellen, dass Sony einen „mobilen Plan“ mitbringt.