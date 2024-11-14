Audio

Amazon Fire TV Soundbar Plus: Neues „Premium-Modell“ vorgestellt

Autor-Bild
Von
|
Amazon Fire Tv Soundbar Plus Header

Amazon schickte im Sommer die neue Fire TV Soundbar in Deutschland ins Rennen und das zu einem durchaus attraktiven Preis. Jetzt erweitert man das Portfolio mit einem „Premium-Modell“, so Amazon, der neuen Amazon Fire TV Soundbar Plus.

Es handelt sich um eine 3.1-Kanal-All-in-One-Soundbar mit Dolby Atmos, DTS:X und DTS TruVolume, die vier Modi (Film, Musik, Sport und Nacht) mitbringt. Neben einem Fokus auf TV-Nutzer gibt es auch Bluetooth, falls man gerne Musik hört.

Die neue Amazon Fire TV Soundbar Plus ist ab sofort bei Amazon erhältlich und kostet eigentlich 269,99 Euro, zum Start liegt der Preis aber bei 219,99 Euro. Ich weiß nicht, ob man hier von Premium sprechen kann, habe sie aber nicht getestet.

