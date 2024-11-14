James Bond: Es gibt erst Details zum neuen 007

Daniel Craig beendete seine Karriere als 007 vor einer Weile und damit steht bei der lukrativen Filmreihe mal wieder ein Neuanfang an. Es gab schon erste Gerüchte, wer der neue James Bond sein wird, aber bisher gibt es keine offizielle Bestätigung.

Barbara Broccoli, die Produzentin der 007-Filme, hat aber ein paar Details verraten. Der neue Bond wird männlich sein, er wird wohl in den 30ern sein und eine helle Hautfarbe ist nicht sicher. Man möchte mit der Entscheidung allerdings warten.

Ein Bond wird nicht von Film zu Film ausgetauscht, er ist oft die Basis für über ein Jahrzehnt im Kino und sorgt meistens für mehrere Milliarden beim Umsatz. Aber man ist immer für ein kleines Risiko bereit, wenn ein neuer James Bond ansteht.

James Bond: Jeder 007 ist ein Neuanfang

Daniel Craig wurde am Anfang auch nicht unbedingt positiv aufgenommen und für viele passt die Besetzung bis heute nicht. Doch diese 007-Reihe ist bis heute die erfolgreichste und mit der Zeit wurde das Feedback der Zuschauer immer besser.

Mit jedem neuen Schauspieler kommt ein neuer Charakter und die Filmreihe geht neue Wege, das wird jetzt wieder so sein und darauf ist man selbst gespannt. Doch der Spirit von Bond bleibt, ganz egal, wer ihn spielt, der Kern ist immer der gleiche.